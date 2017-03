Spiriman denuncia amenazas y convoca una nueva protesta contra la gestión de Susana Díaz

A pesar de ser este martes el Día de Andalucía, Susana Díaz no está en su mejor momento. Al incuestionable éxito de Pedro Sánchez entre la militancia se suma la figura de Jesús Candel, el médico granadino conocido como Spiriman, y que ha puesto en jaque a toda la administración sanitaria de Andalucía.



Spiriman lleva semanas, meses, movilizando con éxito a la sociedad andaluza para que se manifieste en contra de la gestión de la Sanidad de Susana Díaz, gestión que tilda de “pésima” en una entrevista que ha concedido esta mañana en Onda Cero. Spiriman asegura que en Andalucía “venden en Sanidad una completa mentira” y advierte que seguirán movilizando a la población para tratar de revertir esa situación.



Concretamente, hay movilizaciones convocadas para el próximo día 5 de marzo.



El primer logro lo consiguieron este lunes, cuando la Junta de Andalucía anunció la derogación de la fusión de los hospitales de Granada, una de las principales banderas de denuncia de Jesús Candel (‘Spiriman’). Sin embargo, no es suficiente. “La gestión sanitaria en Granada ha sido un desastre. Se han desmembrado dos hospitales, partidos en dos" afirma el médico granadino, que denuncia “presiones y amenazas” en su trabajo.



Spiriman, que no se asocia a ningún partido político, se ha convertido en el ‘azote’ de Susana Díaz, que a estas alturas ya ha relevado a toda la cúpula sanitaria de la Comunidad. Aun así, el médico granadino advierte que quiere llevar a los tribunales “las irregularidades de los consejeros y viceconsejeros”, porque considera que nadie ha hecho nada, “ni la fiscalía ni nadie”.



Candel lamenta las “constantes derivaciones” de la Sanidad pública a la privada y cree que Susana Díaz se ha parado a ‘escuchar’ las demandas de la población y del sector sanitario cuando ha visto que “nos han entrevistado en medios de máxima audiencia”, asegura Spiriman.