El rival de Cifuentes para las primarias ‘se presenta’: “Yo soy monárquico; ella republicana”

Luis Asúa se ha erigido como el único rival que se encontrará Cristina Cifuentes para presidir el PP de Madrid. Unas primarias donde el candidato no ha dudado en lanzar un reto a la presidenta de la Comunidad de Madrid: que dimita el que no salga elegido. “Lanzo ese guante: si yo el 12 de marzo no soy el primero, dimitiré en el acto”, ha aseverado el presidente de los populares de Chamberí.



Una carrera hacia la presidencia en el que Asúa ha querido remarcar las diferencias entre él y Cifuentes: “Yo me declaro monárquico; ella se declara republicana. Hay que ver la historia de España para comprobar que el republicanismo de derechas o de centro ha sido bastante nefasto. Ella se declara agnóstica; yo me declaro heredero del humanismo cristiano. Estoy a favor de las privatizaciones; ella no. Hay muchos componentes de mi ideario de centro derecha y del suyo de centro izquierda”.



Por ello, el candidato ha vuelto a exigir a Cifuentes que “vayamos juntos a un debate para que los militantes puedan confrontar los dos idearios” marcados que él identifica. “La democracia es facilitar el voto y debatir ideas”, ha declarado. Una facilidad de voto que Asúa sospecha que no se está cumpliendo por los movimientos de Génova. Y es que el presidente del PP de Chamberí ha cargado contra el partido por no publicitar “este proceso”.



Asimismo, el rival de la presidenta regional ha apuntado que mucha gente se puede quedar fuera del proceso al no estar recibiendo las cartas que informan del congreso. “No se ha mandado la carta que por costumbre hasta el Congreso Nacional de hace pocas fechas se iba mandando a todos los afiliados”, ha denunciado el aspirante, según ha recogido Europa Press.



Una gestión de Génova que Asúa entiende que no favorece al PP ya que tiene una militancia de gente “muy mayor que no está en las redes” y que “no se ha enterado del proceso”. “Siempre se ha mandado esa carta y misteriosamente en este Congreso, que es el más importante que se ha celebrado nunca en Madrid porque hay dos candidaturas, esta carta se ha obviado”, ha lamentado. De hecho, el popular ya ha avanzado de que existen rumores que apuntan a que se van a denunciar estas irregularidades: “Me hablan de que esto puede ser impugnable y de que va a haber una lluvia de impugnaciones”.



Unas críticas que el presidente del PP en el distrito madrileño no ha frenado. Y es que “ir contra el aparato” es uno de los grandes obstáculos que denuncia Asúa. Más al ver que el PP de Madrid “se está convirtiendo en un partido de dirigentes” donde en este congreso lo que aprecia es que si el censo está formado por miles personas en vez de ‘un militante un voto’, éste se celebrará bajo la premisa de “un dirigente, un voto”.



Respecto acudir a una segunda vuelta si uno de los candidatos no obtiene más de 50% de los votos y 15 puntos de diferencia con su oponente, Asúa rechaza esta posibilidad: “La segunda vuelta es imposible. No se puede ir a una segunda vuelta con el mismo colegio electoral en el Hotel Auditorium que no tiene ni transporte público en el Puente de San José. Esa me parecería una trampa imposible”. De ahí el reto que lanza de que el perdedor dimita, aunque ya ha matizado que él se “morirá en el PP”.