Ciudadanos rechaza poner un plazo para que el presidente de Murcia dimita

Las prisas son malas consejeras. O al menos eso piensan en Ciudadanos. “No concedemos ningún plazo”, ha declarado este lunes Inés Arrimadas en referencia a cuándo debe dimitir el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su reciente imputación. Y es que la portavoz de la formación naranja ha reiterado que lo único que exigen es “el cumplimiento del acuerdo” que firmaron con el PP murciano.



De hecho, la pregunta del tiempo que debería mantenerse Sánchez en el cargo mientras incumple lo firmado es algo que, según Arrimadas, debe contestar el PP y el propio presidente de Murcia. “El PP es quien gobierna en Murcia y el presidente es del PP, no es de Ciudadanos”, ha manifestado la política en declaraciones recogidas por EFE.



No obstante, los pasos de los populares no invitan a pensar a la organización naranja que el imputado dejará su puesto. Arrimadas ha valorado que la no proposición de un candidato alternativo a Sánchez lanza una serie de mensajes: que no disponen de nadie preparado para gobernar y que no esté imputado por corrupción. “¿De verdad es ese el mensaje: que no tienen candidato alternativo?”, se ha preguntado la dirigente de Ciudadanos.



A pesar de ello, Arrimadas ha avanzado que en la reunión del próximo jueves entre ambas formaciones, Ciudadanos volverá a pedir a los populares que propongan un candidato alternativo. Y más al ver que preocupa que el PP de muestras de querer mantener a Sánchez, pese a que el 6 de marzo tendrá que declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.



Respecto a si aceptarían apoyar una moción de censura impulsada por el PSOE y Podemos para cambiar de color la presidencia murciana, Arrimadas ha aseverado que en la organización que dirige Albert Rivera no valoran dicha hipótesis ya que creen que “con toda probabilidad” no se pondría “en marcha” ni sucedería.