Los fiscales progresistas denuncian que la ‘purga’ de Maza responde a un interés político

La decisión del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de relevar a varios fiscales considerados como ‘incómodos’ para el Gobierno ha provocado el enfado en gran parte de la comunidad jurídica, que no duda en catalogar el proceso de renovación como una ‘purga de fiscales’.



En esa línea argumental se muestra la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que considera que las decisiones llevadas a cabo por José Manuel Maza “solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico”. La asociación de fiscales asegura que el Ministerio Fiscal ha perdido una ocasión inmejorable para afianzar su autonomía respecto al Poder Ejecutivo.



Según la UPF, la decisión de relevar a Javier Zaragoza, cuyos esfuerzos, conocimientos y contactos en materia antiterrorista han sido constatados en varias ocasiones, es muy cuestionable en momentos en los que “es imprescindible su contribución a la lucha contra el terrorismo internacional”, afirma el comunicado de los fiscales progresistas.



Javier Zaragoza no es el único relevo que llama la atención de la UPF. También el de Juan Calparsoro al frente de la Fiscalía Superior del País Vasco y el de Manuel Bernal en la Fiscalía Superior de Murcia. Curiosamente el fiscal que estaba llevando a cabo la investigación del caso Auditorio, en el que estaba involucrado el actual presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez.



La Unión Progresista de Fiscales asegura que su crítica no es un demérito para los seleccionados, sino “una llamada de alerta para constatar que el modelo de Fiscalía al que aspira la Unión Progresista de Fiscales”.