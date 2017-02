Ciudadanos amaga con una moción de censura si el presidente de Murcia no dimite

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha insistido en que el presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, debe dimitir de sus responsabilidades tras ser citado como investigado (antes imputado). “Lo que decimos y repetimos es que el señor presidente de la Región de Murcia se tiene que marchar, tiene que dimitir”, ha señalado Girauta.



En declaraciones a los periodistas en el pasillo del Congreso el portavoz de la formación naranja ha recordado que Sánchez “se comprometió” en dimitir por escrito en el pacto de investidura y así le obliga la ley de transparencia murciana. “Lo que no puedo hacer es dimitir yo por él”, ha afirmado Girauta, que ha anunciado que “vamos a insistir e insistir y este señor dimitirá”, porque “un imputado no puede seguir en su cargo”.



Asimismo, ha manifestado que el PP “puede hacer todas las interpretaciones”, “tergiversaciones” y “aplazar el tema”, pero “tendrá que dimitir”.



De ahí que haya dicho que “cuanto más duros de oídos sean mayor presión hay que hacer” y ha negado que sea una amenaza o un ultimátum al Partido Popular. “No tiene nada que ver con eso”, sino que se trata de “decir con absoluta cordialidad que tiene que cumplir lo firmado contigo”.



El presidente de Ciudadanos,Albert Rivera, ha dado un paso más y ha abierto la puerta a que su partido presente en Murcia una moción de censura. “Imagino que el PP preferirá un candidato del PP y no una moción de censura”, ha afirmado sobre la propuesta planteada por PSOE y Podemos. “Si el PP propone un candidato alternativo, el pacto se mantendrá; y si incumple ese pacto, entonces tendremos que ver otras vías”, ha insistido.