Críticas internas a Carmena por otorgar la Llave de Oro de Madrid a Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha comenzado este miércoles en el Palacio Real de Madrid su primera visita oficial a España. Lo ha hecho acompañado de los Reyes, justo antes de desplazarse al Congreso y el Senado, donde realizará sendas intervenciones.



La visita oficial acabará el viernes, no sin antes reunirse con políticos y empresarios de diversa índole. Entre otros actos, Macri recibirá a lo largo de este miércoles la Llave de Oro de la ciudad de Madrid, distinción que el Ayuntamiento concede a todos los Jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente el consistorio de la capital.



Sin embargo, la aplicación sobre Macri de esta tradición no cuenta con el beneplácito de muchos simpatizantes de Ahora Madrid (Podemos y Ganemos). A través de varios canales de Telegram, militantes de Podemos se han movilizado para enviar cartas a Manuela Carmena donde le piden que no entregue la Llave de la ciudad al presidente argentino.



Los simpatizantes de la formación morada consideran como una “desafortunada decisión” el hecho de otorgar esa distinción a alguien que “ha mermado los derechos sociales” desde su llegada al Gobierno de Argentina.



“El hecho de que en Argentina haya presos políticos como Milagro Sala y otros compañeros de la organización social Tupac Amaru, así como el hostigamiento y persecución al pueblo Mapuche, hacen del Gobierno Argentino un gobierno que no respeta los Derechos Humanos”, asegura la epístola enviada a la alcaldesa de Madrid.



Los redactores de la carta consideran a Manuela Carmena como una “firme defensora de los Derechos Humanos” pero que desconoce la situación que vive el pueblo argentino en este momento.



Boicot de Podemos



La nueva portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, viste este miércoles con una camiseta donde denuncia la situación de encarcelamiento que sufre la activista indígena Milagro Sala.





Montero ha anunciado que los representantes de Podemos no asistirán este miércoles a los actos de homenaje al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Sin embargo, asegura que “solo” asistirán a la sesión oficial de la Cámara Baja con motivo de esta visita.