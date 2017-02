Nuevas críticas al Gobierno de Cifuentes por el “insuficiente” presupuesto de 2017 para la sanidad

Durante los últimos meses, las organizaciones de sanitarios y no sanitarios han dirigido sus miradas a los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid de 2017. El grito de numerosos sindicatos era unánime: hay que dotar a las plantillas del SERMAS de mayor partida presupuestaria. Y conforme se ha ido conociendo el acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos, una palabra ha capitaneado las reacciones: “Insuficiente”.



La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) fue de las primeras en calificar el acuerdo en materia sanitaria. “Estamos ante un presupuesto claramente insuficiente, que no va a poder resolver los serios problemas que tiene la sanidad pública madrileña”, ha denunciado la Marea Blanca al poco de conocerse el leve incremento del 2,4% para esta partida. Y UGT ha continuado el camino de la ADSPM.



“El presupuesto será como en años precedentes claramente insuficiente, inferior al promedio de las comunidades autónomas que han hecho públicos sus proyectos y hasta un alarmante 25% menor que el mayor destinado en nuestra comunidad autónoma de los conocidos hasta la fecha”, lamenta la organización sindical. Y es que “lo poco que ha transcendido” no satisface al sindicato ante la “necesidad de la Comunidad de Madrid”. De hecho, lo desgranado, como critican, “pone de manifiesto el escaso interés que para el Gobierno actual de nuestra Comunidad tiene nuestro sistema sanitario público”.



De esta manera, las dudas inundan a UGT. Vistos los “problemas” que tiene la región en materia sanitaria, el sindicato se pregunta “cómo pretenden dar solución a tanta necesidad con unos presupuestos que no van a experimentar incremento significativo respecto al año anterior”. Y lo que para la organización “es aún peor”: “Se desconoce si el presupuesto irá destinado a instituciones de gestión directa y pública o a conciertos y concesiones a empresas privadas”.



Un desconocimiento que ha llevado al sindicato a denunciar “la falta de trasparencia” y a exigir al Ejecutivo regional a que publique el anteproyecto de los presupuestos. “El pacto sobre los presupuestos del 2017 podrá ser suficiente para ser aprobados en la Asamblea de Madrid por una mayoría de diputados, pero serán deficientes para la sanidad un año más, generando un déficit acumulable al arrastrado en la financiación de la sanidad en nuestra comunidad durante los últimos siete años”, reprocha UGT.