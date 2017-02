La oposición lleva a la Fiscalía la compra de Emissao por el Canal de Isabel II

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid llevarán este lunes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe sobre la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte de Canal de Isabel II Gestión tras detectar "algunas irregularidades".



Así lo han decidido al término de la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid celebrada este martes, que ha analizado en buena parte de sus sesiones la actividad del Canal en América Latina.



En el orden del día estaba previsto debatir y votar el documento de conclusiones sobre la compra de Emissao, pero finalmente no se ha hecho ya que la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, determinó que cualquier votación en este sentido tendrá que producirse cuando acaben por completo los trabajos de la comisión.



La portavoz del PSOE-M en la comisión, Mercedes Gallizo, ha recordado que el propio Gobierno regional llevó recientemente ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el informe sobre la compra de Emissao, al que los grupos parlamentarios no han tenido acceso.



"Desconocemos el alcance de lo llevado a Fiscalía, esperemos que no sólo que se pagase a través de un banco de dudosa referencia", ha declarado a los medios.



Hay que recordar que, según adelantó okdiario.com Anticorrupción investiga a Ignacio González por comprar esta empresa por 21 millones a través de una offshore”, ya que la Comunidad de Madrid pagó por esta sociedad madrileña cuatro veces más de lo que valía.