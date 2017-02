Dependientes que no pueden salir de casa si no es “a cuestas” de sus familiares

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia “la inutilidad” de las ayudas técnicas para movilidad que facilita el Gobierno regional a los dependientes que viven en su domicilio, una situación que obliga a los “familiares a tener que mover a cuestas y a pulso a sus dependientes”.



La junta directiva de dicha plataforma critica en un comunicado que “las ayudas técnicas propuestas para poder subir y bajar las escaleras no sirven en el 99% de los casos, según reconocen los técnicos de la Unión Temporal de Empresas (UTE), empresas externas a la Junta encargadas de suministrarlas”.



Este colectivo se queja de que “para poder subir y bajar las escaleras de la vivienda proponen, a sabiendas por parte de la Consejería de Bienestar Social, orugas que no se pueden utilizar, por lo que la persona en situación de dependencia queda en el más absoluto desamparo” por lo que dicen “se están dando muchísimos casos” en los que los dependientes quedan recluidos en una habitación al no facilitar el Ejecutivo regional los medios para su desplazamiento.



En opinión de la citada plataforma “es curioso que sean siempre los dependientes que son cuidados en su entorno familiar los que resulten perjudicados por las políticas que se están llevando a cabo por esta Administración” que preside Emiliano García –Page. Recordando que durante lo que llevamos de legislatura “se han perdido más de 3.400 prestaciones económicas, se les reclaman altísimas cantidades por supuestos cobros indebidos, a sabiendas que en los tribunales quedarán sin efecto, se tardan más de 20 meses en tramitar los expedientes que reciben prestación económica.”



Para dar un ejemplo de lo que denuncia, esta plataforma cita el caso de un familiar de dos grandes dependientes que tiene que subir y bajar con ellos a pulso las escalares de su vivienda cuatro veces al día “con el peligro que ello supone, y todo ello a pesar del informe de la trabajadora social que propone, de forma clara y precisa, la necesidad de instalar como ayuda técnica un salvaescaleras que sería utilizada por las dos personas dependientes”.