El juez Yllanes: “Probablemente la sentencia no sea tan dura como pide el fiscal”

Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia y actualmente diputado por Baleares de Podemos aseguró en la Cadena SER, pocas horas antes de que se conozca la sentencia del caso Nóos, que “"probablemente la respuesta penal sea seria pero no de la dureza que reclamó el ministerio fiscal durante el juicio.”



Yllanes -que fue el juez designado para presidir el tribunal del caso Nóos aunque renunció para entrar en política como diputado de Podemos- cree que una vez conocida la sentencia, el tribunal tendrá que valorar si hay riesgo de fuga de los condenados para determinar si deben ingresar o no en prisión: “si no hay ese riesgo, difícilmente el tribunal decidirá su entrada en prisión antes de que se resuelvan los recursos.”



La sentencia se conocerá ocho meses después de que el juicio quedara visto para sentencia. Un plazo que Yllanes considera razonable porque “no es una sentencia fácil de redactar ya que la cantidad de material probatorio que ha tenido que valorar la Audiencia ha sido importante”.



Yllanes ha pedido no dar importancia a las discrepancias que aparecieron durante la instrucción entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. “Son discrepancias jurídicas perfectamente habituales en la práctica diaria de los juzgados a las que no hay que dar mayor importancia”.