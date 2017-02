Los fiscales salen al paso de las críticas de Catalá: “Es una intromisión intolerable”

El reproche del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a las fiscales de la Púnica por ‘airear’ sus discrepancias sobre la imputación del presidente de Murcia ha encontrado respuesta de las asociaciones de fiscales. Y la sorpresa es la reacción que se ha vivido en la profesión recordando al popular que lo anómalo es que no se discutan las órdenes que consideren improcedentes.



La Asociación de Fiscales ha precisado que la discrepancia en los dictámenes “opera con normalidad dentro de la Carrera”. Una cuestión normalizada que, a su entender, no tiene por qué suponer “crítica ni cuestionamiento del buen hacer de los autores de los mismos”. “Esta Asociación entiende que el ministro de Justicia no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura, precisamente porque, por el cargo que ocupa, puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial, siendo así que la Carrera Fiscal no admite ni admitirá tal tipo de injerencias”, han aseverado.



Desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz, Miguel Pallarés, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que le han sorprendido las manifestaciones de Catalá. Mientras que desde el ministro de Justicia ha sentenciado que la Fiscalía es una institución jerárquica, que debe funcionar con “discreción” y que él cree siempre a los “jefes”, APIF ha matizado que “una situación jerárquica no es solamente para ordenar casos concretos sino que obedece a la finalidad de conseguir seguridad jurídica”.



A través de una nota de siete puntos, esta asociación ha apuntado que el fiscal que recoge una orden concreta de un asunto no tiene la obligación de acatarla y recuerda que la única facultad que tiene el Ejecutivo con el Ministerio Público es interesar que la figura del fiscal general del Estado promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público. Una visión que ha compartido la Unión Progresista de Fiscales (UPF).



No obstante, desde la UPF han decidido ir más allá reclamando la dimisión de Catalá por “cuestionar” a las fiscales del caso Púnica. “Ha actuado con absoluto desconocimiento de la ley”, ha denunciado la organización, en referencia al popular. Una afirmación del ministro que han definido de “intromisión intolerable”.



Los jueces también cargan contra Catalá



Por su parte, Jueces para la Democracia también ha manifestado su postura ante las declaraciones de Catalá. Y escuchadas éstas, la organización, como ha recogido la agencia de noticias, ha solicitado que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Asimismo, han incidido en la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. “El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración”, ha aseverado su portavoz Ignacio González.



De la misma manera, Foro Judicial Independiente ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que mientras el Ministerio Público no sea un órgano “absolutamente independiente”, no cabe otorgarle la investigación de las causas.



PSOE y Podemos exigen explicaciones



La oposición tampoco ha pasado por alto el reproche de Catalá. Tanto Podemos como PSOE han reclamado que el ministro de Justicia dé las correspondientes explicaciones a sus palabras. Desde el grupo Unidos Podemos-EnComúPodem-EnMarea en el Senado se ha solicitado la comparecencia del popular y del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ante la Comisión de Justicia para que “aclaren” por qué “quieren impedir” que se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.



Petición que han compartido los socialistas, pero en el Congreso de los Diputados. Por ello, el PSOE ha registrado una petición de comparecencia de Maza y Catalá para que expliquen en el Pleno del Congreso por qué se cuestiona la actuación de las fiscales del ‘caso Púnica’.