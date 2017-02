Ciudadanos sobre la jubilación a los 67: rechaza soluciones que quepan en un tuit

La portavoz nacional de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aseguró en RNE que le “sabe mal que las noticias del Congreso de los Diputados sean los rifirrafes” y dijo tener la sensación de que “algunos partidos están buscando eso porque no presentan alternativas” señalando que “cuando uno no tiene contenido programático pues intenta ser noticia por los insultos y las peleas”.



Se refiere Arrimadas a los dos momentos tensos que hubo ayer en la Cámara, primero por el nombramiento del exdirector de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España (REE) y después entre Pablo Iglesias, y la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la Celia Villalobos, a raíz de la comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde.



También le preguntaron a Villacís si está de acuerdo con la propuesta de Linde de jubilarse “por encima de los 67 años” para sostener las pensiones y la dirigente de la formación naranja no respondió claramente con un sí o un no, sino que recordó que “ya se ha subido la edad de jubilación y que una cosa es flexibilizar el sistema para quien quiera trabajar y compatibilizarlo con el cobro de una parte de su pensión, que subrayó “tiene que ser voluntario”.



Se queja Villacís de que los viejos partidos funcionan con globos sonda recalcando que aunque la situación de las pensiones es grave la viabilidad se garantiza hacienda las reformas necesarias que Ciudadanos considera pasan impulsar la natalidad y al mismo tiempo aumentar la cantidad y calidad del empleo. “No nos van a encontrar en buscar soluciones para las pensiones que quepan en un tuit”.