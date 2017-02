El PP tumba la posibilidad de que empresas condenadas como la del Yak 42 puedan recibir subvenciones

Albert Rivera lo anunció en la Comisión de Defensa cuando María Dolores de Cospedal pidió perdón “en nombre del Estado” a las víctimas del Yak-42: Ciudadanos propondrá en el Congreso de los Diputados que empresas o personas condenadas por delitos graves no vuelvan a recibir subvenciones. Un mes después, la petición ha aterrizado en la Comisión de Hacienda y el PP ha pasado el rodillo para tumbar esta medida que exigió el líder de la formación naranja.



Los 14 votos negativos de los populares han servido para rechazar la proposición no de ley de Ciudadanos que pedía reformar la Ley General de Subvenciones. Una modificación con la que la organización que dirige Rivera pretendía que culpables de delitos graves, como es el caso de las contratistas del Yak-42, pudieran recibir ayudas públicas. Los 12 votos a favor y las 10 abstenciones (los cuales Europa Press no ha podido saber cómo se han decantado el resto de grupos) no han sido suficientes.



Y es que Ciudadanos lamentaba en su proposición no de ley que la norma de subvenciones no contempla la posibilidad de excluir a “aquellas personas físicas o entidades que hayan sido condenadas por sentencia firme por la comisión de delitos castigados con penas graves o por incurrir en una responsabilidad civil contractual o extracontractual derivada de dolo o negligencia grave, con independencia de que la sentencia conlleve o no la pena a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones”.



Algo que permitió que empresas como Chapman Freeborn Airchartering, contratista responsable del vuelo del Yak-42 y condenada por negligencia grave, recibiese, dos años después del accidente, una subvención pública del Ministerio del Interior.