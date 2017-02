PP, PSOE y Ciudadanos rechazan la propuesta de Podemos de derogar la ‘Ley Montoro’

El Congreso de los Diputados tenía este martes la mirada de numerosos ayuntamientos: se decidía si derogar la reforma local de 2013, es decir, la criticada ‘Ley Montoro’. Los votos de PP y Ciudadanos han servido para tumbar la proposición de ley de Unidos Podemos que buscaba tumbar gran parte del articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) para devolver la “flexibilidad” y la “cercanía” que requiere la prestación de los servicios que ofrecen los ayuntamientos.



Tan sólo un día después de que Manuela Carmena se mostrase esperanzada por la posibilidad de cambiar la ‘Ley Montoro’ que exigen numerosos ayuntamientos, sobre todos los denominados ‘del cambio’, la Cámara Baja ha rechazado esta intención. Muchos de los ojos estaban puestos en los votos socialistas; el PSOE ha evitado apoyar la iniciativa, pese a que uno de sus hombres fuertes, Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la FEMP, ha criticado en numerosas ocasiones esta norma del Gobierno.



El PSOE en 3 pasos:

1. Prometer cambio

2. Votar a favor del cambio cuando no tiene efectos legales

3. Impedir el cambio cuando va a ser ley pic.twitter.com/R9qaIY1XIS — Podemos Congreso (@PodemosCongreso) 14 de febrero de 2017

Los argumentos que han salido desde Ciudadanos y PSOE para no apoyar esta proposición de ley es que con un “parche” no puede cambiarse una norma tan importante como esta. “Los gobiernos locales”, ha afirmado el socialista Antonio Pradas antes de anunciar lade su grupo. Por su parte, el diputado José Manuel Villegas ha reprochado a la formación morada que propongan ese “parche”, en vez de empezar ya a trabajar en una nueva reforma local que sustituya a la LRSAL. “No estamos por la derogación por la derogación”, ha reprochado el político de la organización que dirige Albert Rivera.Por su parte, el Partido Popular han defendido que su ley ha mejorado la situación de los ayuntamientos y la prestación de servicios públicos, pese a las críticas de numerosas entidades municipales y que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucionales varios de sus artículos. De hecho, los populares no comparten las “grandes catástrofes” que ha atribuido Unidos Podemos a esta ley. Al contrario,que hace cuatro años”, por lo que su derogación podría “poner en riesgo la buena marcha de las corporaciones locales” y la prestación de esos servicios sociales.De esta manera, Unidos Podemos no ha podido sacar adelante una derogación determinante. Y es que para la formación, como había reclamado su diputada Auxiliadora Honorato, era importante esta votación al ver la ley “antimunicipalista” que ataca al techo competencial establecido de los ayuntamientos y obliga a la privatización y externalización de servicios públicos, entre otros aspectos.La propuesta de la organización morada pasaba por derogar esta ley como medida “urgente y transitoria” y que en un plazo de nueve meses el Gobierno presente un nuevo proyecto de régimen local. La iniciativa, ha apostado por derogarla ya y forjar luego un consenso para una nueva reforma local, tal y como ha recogido Europa Press.