Carmena no olvida la remunicipalización: hay “buenas esperanzas” en cambiar la ‘Ley Montoro’

Las entidades locales se están moviendo para cambiar la llamada ‘Ley Montoro’ que limita el gasto municipal y, por ende, la plantilla. Y el Ayuntamiento de Madrid es una de las corporaciones que capitanea esa lucha. Para ello, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado una reunión de regidores para el 1 de marzo con el objetivo de modificar esta criticada norma.



Esta decisión de Carmena no llega por casualidad. La alcaldesa madrileña ha manifestado que este encuentro se da ante las “buenas esperanzas” que existen para cambiar la ‘Ley Montoro’. Si finalmente se modifica, la palabra remunicipalización entraría en escena: “Cuando remunicipalicemos lo tendremos que hacer con las normas a las que nos obliga la Administración”.



Por ello, ante el cumplimiento de la regla de gasto, Carmena ha preferido mostrar prudencia para dar cualquier paso hacia la reclamada remunicipalización de servicios que exigen numerosos colectivos. Y es que, como ha manifestado, el Ayuntamiento de Madrid está pensando y diseñando “cómo ir a la remunicipalización poco a poco”, pero siempre cumpliendo la ley.



“No nos la podemos saltar, aunque no nos guste. La democracia es así”, ha aseverado la alcaldesa de Madrid en declaraciones recogidas por e Europa Press en un acto en Carabanchel englobado dentro del programa ‘Un mes, un distrito’. De esta manera, Carmena ha insistido en la necesidad de “actuar con mucha sinceridad” ante el complicado escenario.



“Es fundamental que el Ayuntamiento haga las cosas bien, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que observar las normas y cuando no nos gusta hacer lo posible para cambiarlas, pero no podemos despreciar las normas porque acabamos en la misma situación pero con un reproche grande y eso acaba dando mal ejemplo”, ha apuntado.