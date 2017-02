Ciudadanos reprocha a Cifuentes que esté “ocupada con temas internos” en vez de con los presupuestos

Las primarias del Partido Popular de Madrid han provocado que la negociación entre el Gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos para sacar adelante los presupuestos regionales haya sufrido ciertas variaciones. No en cuestiones de fondo, sino de plazos. De hecho, el portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que por culpa de las cuestiones internas en su partido no se haya acordado ya las cuentas de 2017.



“Tenemos que esperar una semana más”, ha lamentado Aguado. Y es que el portavoz de Ciudadanos ha criticado que Cifuentes esté “ocupada con temas internos, a ver si es o no candidata al PP de Madrid”. Algo que ha confirmado la presidenta regional este mismo martes. Por ello, desde la organización naranja aplazan hasta el lunes 20 de febrero cualquier acuerdo, el cual sigue pendiente de los “flecos”.



“Nosotros estamos dispuestos desde la semana pasada para terminar de perfilar los presupuestos porque cuantos antes se resuelvan a los madrileños las cuestiones más urgentes”, ha manifestado el portavoz de Ciudadanos. A pesar de estas críticas, Aguado ha rehuido entrar a valorar la situación interna tanto de PP como de Podemos.



“Serán sus votantes los que tengan que decidir si están de acuerdo con los proyectos o no. Yo lo respeto, pero ellos sabrán a quien eligen al frente”, ha concluido, según ha recogido Europa Press.