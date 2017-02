Vuelven las manifestaciones para reclamar a Carmena la remunicipalización de la limpieza

La remunicipalización de los servicios públicos sigue siendo uno de los grandes reclamos que tienen como dirección al Ayuntamiento de Madrid. Mientras la Mesa de Limpieza busca soluciones al problema de suciedad que hay en la ciudad, los madrileños no olvidan que la gestión pública puede ser una de las soluciones. Por ello, varios colectivos elevarán la presión para que esta posibilidad no se desvanezca.



Un total de 16 organizaciones han convocado una concentración este viernes a las 18:00 horas en la Plaza de Julián Marias, en el barrio de Usera, para protestar “contra los contratos integrales del PP” y la gestión que hacen las empresas ganadoras de los concursos. “Los servicios públicos no son un negocio”, sostienen. Y es que esta exigencia no es nueva en la ciudad ya que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) viró por esa dirección a finales de 2016 y la Plataforma por la Remunicipalización ya se concentró en junio del año pasado para recordarle a Carmena que esta cuestión era una de sus promesas electorales.



De esta manera, Usera, uno de los barrios más afectados por los contratos de limpieza, se concentrará para cargar contra las empresas de limpieza y con la mirada puesta al Palacio de Cibeles. “El Ayuntamiento del PP destinó 73,99 euros por habitante en Centro, Tetuán, Chamberí y Argüelles, que es el doble de los 36,27 euros por habitante en los Distritos de Usera, Villaverde y Carabanchel. A nosotros nos dejan en la mitad, por lo que a la mala limpieza de las empresas, hay que añadir la discriminación en la inversión”, recuerdan desde Ganemos Carabanchel, uno de los convocantes.



El recorrido que sufre esta zona de la ciudad no pasa desapercibido para las asociaciones vecinales que han visto cómo en Usera, Carabanchel y Villaverde había en 2009 más de 1.230 trabajadores y en “2016 poco más de 840”. Una pérdida de personal que no ha repercutido en los contratos integrales que en 2013 fueron a parar a las empresas sin cambiar la situación de la limpieza en Madrid tras varios años.



Por todo ello, varias asociaciones vecinos y colectivos madrileños (entre los que se encuentran Ahora Madrid Usera, el sindicato CGT, MATS, la Plataforma por la Remunicipalización o AA.VV Carabanchel Alto) exigen al Consistorio capitalino que avance por la remunicipalización total de la limpieza y empezando por estos distritos al ser los “más marginados y discriminados”. Un reclamo que llevarán el próximo 14 de febrero a la alcaldesa de Madrid a las 11:30 horas en la Plaza de Cibeles.