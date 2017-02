Rajoy confirma a Cospedal como la secretaria general del PP y asciende a Maillo

Sin sorpresas. El presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha puesto fin al misterio en torno al futuro de María Dolores de Cospedal. Y lo ha hecho anunciado que la ministra de Defensa seguirá siendo la secretaria general del partido. Asimismo, ha confirmado los rumores que apuntaban que del Congreso Nacional de los populares saldría un coordinador general. El elegido no es otro que Fernando Martínez Maíllo, que compaginará este puesto con su responsabilidad como vicesecretario de Organización y Electoral.



Rajoy ha esperado al final de su intervención ante los más de 3.100 compromisarios del partido para desvelar los nombres de los miembros del que quiere que sea su nuevo equipo en el PP. Un grupo en el que no hay novedades más allá del ascenso Maillo. Y es que los otros cuatro vicesecretarios generales que nombró junto al nuevo coordinador hace menos de dos años se mantienen. De esta manera Javier Arenas sigue al frente de Política Territorial, Pablo Casado en Comunicación, Javier Maroto en Sectorial y Andrea Levy en Estudios y Programas.



“Son los que había, no los he cambiado. Lo han hecho bien, y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no”, ha afirmado el presidente del Gobierno tras anunciar su decisión. Además, ha explicado que Alfonso Fernández Mañueco se mantiene como presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y que Alicia Sánchez Camacho sigue como presidenta del Comité Electoral Nacional.



La decisión de Rajoy de mantener a Cospedal en la Secretaría General del PP supone todo un balón de oxígeno para esta última después de que este viernes se rechazara por la mínima una enmienda contra su acumulación de cargos en el partido. La propuesta salió derrotada por apenas 25 votos (328 frente a 303).



Rajoy, reelegido



Mariano Rajoy ha sido reelegido líder del PP con el apoyo del 95,65% de los votos de los compromisarios, según ha anunciado Cristina Cifuentes. La candidatura de Rajoy ha sido la única que se había presentado para presidir el PP. “Para mí esto es un honor”, ha dicho el dirigente popular tras conocer la noticia, que ha recordado que empezó en el partido pegando carteles.



Entre los principales cambios en el nuevo organigrama del PP están las salidas del comité ejecutivo de Ana Botella, Ignacio González y Lucía Figar. Unas bajas que van a ser cubiertas por dirigentes del entorno de Cifuentes como Ángel Garrido, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.



Así queda la dirección del PP:



Presidente: Mariano Rajoy



Secretaria general: María Dolores Cospedal



Coordinador general y responsable de Electoral y Organización: Fernando Martínez-Maillo



Vicesecretario Política Social: Javier Maroto Aranzabal



Vicesecretario del Área Autonómica y Local: Javier Arenas Bocanegra



Vicesecretario Comunicación: Pablo Casado Blanco



Vicesecretaria de Estudios y Programas: Andrea Levy Soler



Coordinador de Organización: Juan Carlos Vera Pro



Secretario ejecutivo de Política Autonómica: Juan José Matarí



Secretario ejecutivo de Política Local: Antonio Román



Secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales: José Ramón García-Hernández



Secretario ejecutivo de Electoral: Vicente Tirado

PP en el Exterior: Ramón Moreno



Secretario ejecutivo de Formación: César Sánchez



Secretario sectorial de Economía: Álvaro Nadal



Secretaria sectorial de Sanidad y Asuntos Sociales: Dolors Montserrat



Secretaria sectorial de Agricultura y Ganadería: Isabel García Tejerina



Secretaria sectorial de Educación e Igualdad: Sandra Moneo



Secretario sectorial de Cultura y Participación Social: Emilio del Río



Secretario sectorial de Nuevas Tecnologías: Víctor Calvo-Sotelo



Secretaria sectorial de Justicia y Libertades Públicas: Mari Mar Blanco



Secretaria sectorial de Mujer: Yolanda Bel Blanca



Representantes de la Emigración: Joaquín Calvo Basarán y Alejandra Vilalta y Perdomo