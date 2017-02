El Congreso del PP se pone en marcha con una larga ovación a Rita Barberá

El Partido Popular ha dado el pistoletazo de salida a su XVIII Congreso Nacional. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa, ha lanzado el discurso de bienvenida donde los elogios y dardos han estado muy presentes. Y entre esos aplausos que ha dirigido, Rita Barberá ha sido una de las grandes protagonistas.



Dejando para el final de su intervención los recuerdos, Cospedal ha puesto en valor los ideales y valores del partido que llevan en el “corazón” una serie de dirigentes que han fallecido en los últimos años. Y entre ellos no ha faltado la exalcaldesa valenciana. “Se nos vendrá a la cabeza muchos, a mí se me viene el nombre de Rita”, ha destacado la secretaria general del PP. Unas palabras que han desembocado en una prolongada ovación en la Caja Mágica de Madrid con todo el auditorio puesto en pie.



Pero antes de ese aplauso a Barberá, la actual ministra de Defensa ha querido poner en valor el papel de Mariano Rajoy, el cual será reelegido este fin de semana como presidente. De hecho, Cospedal, aprovechando el lugar donde se celebra el evento, ha comparado al presidente del Gobierno con Rafael Nadal que en dicho lugar se alzó con el campeonato del Master 1000 de Madrid en cuatro ocasiones. “Y aquí Rajoy será elegido por cuarta vez presidente”, ha completado la secretaria general del PP.



Un discurso de Cospedal que ha continuado la línea de otros dirigentes que han golpeado a Podemos. Si Esteban González Pons ha comparado a Podemos con la ultraderecha francesa y Rafael Hernando se ha referido a ellos como a los que “se darán botellazos en una plaza de toros y están dispuestos a sacrificar a un niño”, Cospedal no ha querido ser menos. La secretaria general del PP ha buscado diferenciar la situación actual del PP con la de otros partidos y ha presumido de la “unidad” que “se ha ganado” Rajoy en contraposición de “los Pimpinela de Vistalegre”.



Y después de atacar a la formación que dirige Pablo Iglesias, la popular ha realizado un recorrido a los últimos años del PP al frente del Ejecutivo. Un camino donde Cospedal ha hecho referencia a la corrupción y en el que ha sacado pecho de la actuación de Rajoy contra la crisis económica.



“Admitimos esos errores, pedimos perdón a la sociedad, hacemos propósito de enmienda y aprobamos la mayor batería de medidas anticorrupción de la democracia”, ha declarado la diputada en referencia a los múltiples casos de corrupción que han protagonizado los populares.



Una valoración en la que tampoco ha faltado el rescate bancario de 2012. No para pedir perdón sino para negarlo. Cospedal ha recordado que la gestión de Rajoy sirvió para sacar a España de ser el “enfermo de Europa” y todo siendo “rabiosamente independiente”. “Fuiste independiente y qué difícil es ser independiente”, ha dirigido al presidente del Ejecutivo tras afirmar que se evitó el rescate. “Creo que lo decimos todos: mereció la pena, presidente. Y tú tenías razón. Siempre la tuviste”, ha aplaudido.