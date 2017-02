La Fundación Franco amenaza con ir a los tribunales si se exhuma al dictador

La Fundación Nacional Francisco Franco ha hecho público un comunicado en el que califica de “abyecta” la proposición no de ley que para el presentado el PSOE para intentar exhumar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos y en el que anuncia que irá a los tribunales, tanto nacionales como internacional, si esto se llevara a cabo, ya que considera que se cometería “un delito de profanación de cadáver fijado en el artículo 525 del Código Penal”.



Dicha fundación considera que la propuesta socialista “bien mereciera ser difundida como demostración del sectarismo y la escasa entidad política de un partido que ya solo tiene como identidad ideológica el “guerracivilismo”, y asegura que el Partido Socialista la ha llevado al Congreso “no solo por su antifranquismo visceral –siempre nos preguntaremos por qué el PSOE no hizo estas propuestas en los años ochenta cuanto tenía mayoría absoluta- sino por razones de orden interno”, vinculando la proposición no de ley al “ miedo que le produce al aparato y a la gestora, y también al “susanismo”, la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido, pretendiendo así encarnar un radicalismo de salón con el que intentar frenar al defenestrado Secretario General”.



Dice la Fundación Francisco Franco que “como viene siendo usual, la izquierda en general, y en este caso el PSOE en particular, busca justificar sus pretensiones manipulando la realidad y escudándose en ‘informes de expertos’ sobre la Memoria Histórica que, naturalmente, fueron designados por la propia izquierda (en esta ocasión se ampara en el llamado Comité de Expertos nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero)”.



En su comunicado, la fundación advierte que, “independientemente de lo que pudiera aprobar la actual mayoría en el Congreso, llegado el caso, dará la batalla en los Tribunales en España y ante los Tribunales Internacionales recordando que los actuantes podrán ser acusados de cometer un delito de profanación de cadáver fijado en el artículo 525 del Código Penal” e informa que además “intentará, utilizando los medios legales a su alcance, hacer oír su voz en el Congreso de los Diputados en el debate que se avecina”.