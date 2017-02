El PSOE quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos pero no a Primo de Rivera

La Ley de Memoria Histórica cumple este 2017 diez años. Un aniversario que el PSOE no ha olvidado. Los socialistas han decidido que es el momento de “darle un nuevo empuje” y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para “revitalizar” la aplicación de esta norma que incluye, entre otras cosas, la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, pero no así los de José Antonio Primo de Rivera. Los de este último, según el PSOE, se podrían reubicar “en un sitio no preeminente del edificio”.



“La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”. Así arranca la PNL del Partido Socialista que defiende que la Ley de Memoria Histórica, uno de los legados sociales dejados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, “fue una norma heredera del mejor espíritu de la transición”.



“Se quiso honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”, continúa el texto de una iniciativa en la que se admite que esta tarea está “inacabada”, ya que no ha tenido continuidad en los últimos años. Desde la llegada del PP al Gobierno, denuncian los socialistas, “la ley ha dejado de aplicarse” y el presupuesto ha quedado reducido a cero frente a los 6,25 millones de euros dedicados en los Presupuestos de 2013 para este asunto. También se ha suprimido la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.



Ante esta situación, el PSOE defiende la necesidad de “reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación” en los Presupuestos y el “reconocimiento” a aquellas personas que “padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas”. Asimismo, insta al Gobierno del PP a llevar a cabo las “actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres” para “dar un entierro digno” a los restos de los que yacen en las cunetas.



La creación de Bancos de ADN, mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares de las víctimas, la reapertura de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la retirada de símbolos y monumentos en memoria de los “vencedores” son otras de las iniciativas de los socialistas. Unas propuestas que no se olvidan del Valle de los Caídos. El PSOE señala la necesidad de afrontar las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro de este lugar presentado en 2011. Con este documento en la mano, el partido quiere que el Valle de los Caídos “deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica” y reconvertirlo en un “espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.



Para ello aboga por “dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación -en su caso- en su sitio preeminente del edificio”, tal y como se recoge, según los socialistas, en el mencionado informe de los expertos.



Además, el PSOE sostiene que hay que acabar con las subvenciones o ayudas públicas a aquellas organizaciones que ensalcen o defiendan la Dictadura o la figura de Franco, el nazismo o la xenofobia y abordar la cuestión de la “nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana”.



Para terminar la proposición no de ley el PSOE incluye que el 11 de noviembre se fije como el Día Europeo de las Víctimas del Franquismo en “recuerdo y homenaje” a este colectivo.