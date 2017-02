MATS exige a Cifuentes que aumente la plantilla fija de mantenimiento a los hospitales madrileños

Las últimas escenas de averías y problemas de mantenimiento en los hospitales madrileños ha llenado la esfera política de la Comunidad de Madrid. Después de reconocer la mala situación de muchos centros hospitalarios, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha prometido una puesta en marcha de un plan de inversión que modernice sus estructuras. Pero los profesionales de la sanidad pública van más allá: “No sólo es una cuestión de dinero”.



El Movimiento Asamblearios de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) ha puesto sobre la mesa los problemas que, a su entender, llevan y han llevado a este escenario que se ha visto en la sanidad madrileña. “Además de no invertir, las plantillas de mantenimiento se han visto drásticamente recortadas”, recuerda la organización apuntado a este motivo como una pieza fundamental de las imágenes de centros como el Hospital Clínico San Carlos que, según sus datos, ha sufrido una pérdida del 40% de los puestos de trabajo en este personal no sanitario.



Porque aparte de ese “urgente” plan de inversión que “modernice” las estructuras de los centros hospitalarios, MATS recalca la necesidad de “vigilar en qué se invierte y, por supuesto, cómo se entregan las obras”. Y es que el movimiento denuncia que las reparaciones y obras que hacía la plantilla de mantenimiento ahora recaen sobre “empresas privadas, la mayoría de ellas sin un concurso previo y con poca claridad en la adjudicación”.



“Es decir, se está sustituyendo al personal propio del hospital, al de la casa, que vigila el estado de las instalaciones, que conoce perfectamente y que no se rige por ningún interés económico sino de servicio, por contratas a empresas privadas que apenas conocen el centro y buscan un beneficio económico cuanto mayor y con menos costes, mejor”, relatan desde MATS.



Un proceder que la organización de trabajadores sanitarios data de la época de Esperanza Aguirre y que ha encontrado su continuidad con Cristina Cifuentes: “La sustitución de personal propio de los hospitales por empresas privadas va en esta línea”. Y, como recuerda MATS, ni la mayoría de la Asamblea madrileña cambia esta deriva cuando “obligó a anular la decisión de extinguir 26 categorías de personal de oficios”, algo que, según el movimiento, “se continua ignorando” por parte de la Comunidad de Madrid.



Por todo ello, el personal de la sanidad pública no sólo pone el foco sobre ese plan urgente sino que en los presupuestos de 2017 se incluya “una parte importante” en dotar de plantilla fija de mantenimiento a los hospitales madrileños.