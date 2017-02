Aumentan las críticas al bilingüismo que quiere implantar Cifuentes en la Educación Infantil

Los movimientos de la Comunidad de Madrid para extender el denominado ‘Programa Bilingüe’ están encontrando reacciones en cadena contra esta intención. Si recientemente CCOO denunciaba que el Gobierno de Cristina Cifuentes busca implantarlo sin el “más mínimo diálogo” y para “tapar el déficit en el aprendizaje de una segunda lengua” tal y como se ve ante “la clamorosa falta de profesorado”, la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), una de las patas de la Marea Verde, se suma a las críticas.



“Esta medida es absolutamente arbitraria y sólo puede perjudicar la educación y el desarrollo de los niños y niñas”. De esta contundente manera, la organización valora el proyecto que planea la Consejería de Educación. Y es que consideran que antes de ponerse con este programa sigue faltando “un estudio independiente” sobre el modelo de bilingüismo que llegó a la Comunidad de Madrid en 2004.



A pesar de ese informe que también recomendó CCOO, la Comunidad de Madrid ha puesto la mirada en que el bilingüismo sea una realidad en el segundo ciclo de Educación Infantil. Una apuesta que desde la Confederación MRP no terminan de entender ya que a esas edades “supone reducir el tiempo destinado al desarrollo de la primera lengua”, es decir, al español, el cual es, apoyándose en el dictamen de expertos, pieza fundamental “para el éxito académico, así como para el posterior aprendizaje exitoso de una segunda lengua”.



De esta manera, continuando con el argumento de que el aprendizaje exitoso de la primera lengua es el pilar fundamental para alcanzar el éxito con el bilingüismo, la organización educativa recuerda a la Consejería de Educación que si esto sucede en la Comunidad de Madrid sería una excepción europea. “Prácticamente ningún país del mundo comienza este aprendizaje en educación infantil”, apunta la Confederación MRP.



Otro de los puntos que recalca la asociación es la necesidad de cambiar el actual modelo que reina en la educación pública. “Debería ser accesible a todos los alumnos, no a una minoría y por lo tanto cuidar que el programa implantado sea inclusivo y no selectivo como sucede con el actual”. Por ello, ante esta idea que quiere materializar Cifuentes, la Confederación MRP exige “prudencia y análisis riguroso para evitar consecuencias imprevistas o no deseadas”.



Sin embargo, el colectivo lamenta las intenciones que ve en el Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Consideramos que nuevamente se está utilizando a los niños madrileños como ‘conejillos de indias’”. Una afirmación que lanzan tras valorar que el bilingüismo que persigue Cifuentes “solo tiene por objetivo el rédito electoral y la segregación educativa y social”.