Pablo Iglesias 'ningunea' a su rival por la Secretaría General

Hace menos de un año, Pablo Iglesias veía con tristeza que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se negaran a realizar debates cara a cara con el secretario general de Podemos. Según Iglesias, aquello era un derivado del “miedo” que le tenían ambos líderes políticos.



Ocurrió en mayo y junio de 2016. A comienzos de febrero de 2017, sin embargo, es Pablo Iglesias quien no responde a las peticiones de debate.



Juan Moreno Yagüe es el diputado andaluz que ha presentado candidatura a la Secretaría General de Podemos. Será el único que se enfrente en ese mano a mano a Pablo Iglesias, y por tanto, quiere mantener un debate previo a la Asamblea Ciudadana de Vistalegre de este fin de semana con el actual secretario general.



Lo ha pedido en las diversas entrevistas que ha concedido a los medios, en sus redes sociales y hasta en un vídeo elaborado por la candidatura Profundización Democrática.



Sin embargo, no hay señal de vida al otro lado de la línea. "Supongo que será porque soy un señor de provincias, pequeñito, al que no se conoce, lo cual es un error, y que no merece la pena perder el tiempo con él”, aseguró este martes Yagüe, con cierta sorna.No obstante, esa frase no esconde la sensación que invade a cierta parte de Podemos.. Esa es la teoría que manejan varios miembros de Podemos, no necesariamente próximos al diputado andaluz.Una idea que preocupa al candidato Yagüe, que en laa elboletin.com afirmó que “no casa la idea democrática de Podemos si no hay debate entre Pablo Iglesias y yo”.Además, según recoge Europa Press, ha pedido a, uno de los fundadores de Podemos y amigo de Iglesias, que "ya que tiene influencia que haga algo para promocionar el debate", aunque ha agregado que no cree que nadie en Madrid "haga nada para que se celebre".Iglesias, aseguró en La Sexta Noche que por él sí que habría debate, aunque este miércoles dejó caer que la apretada agenda iba a impedírselo.