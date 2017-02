Los empleos de 6.150 estibadores, en el aire por el decreto de Fomento

El real decreto que promueve el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para liberalizar el sector de estiba en los puertos españoles podría hacer perder el puesto de trabajadores a los 6.150 estibadores que hay registrados hoy en día.



Estibador es quien tiene por oficio cargar y descargar las mercancías de las embarcaciones y se ocupa de la adecuada distribución de los pesos. Un trabajo muy sacrificado que, sin embargo, no cuenta con la asignación salarial, posiblemente, merecida. Un ejemplo: los estibadores del puerto de Algeciras, el segundo más productivo de Europa, cobran al mes 1.200 euros netos.



Lo demás, los pluses, están sujetos a la productividad. “Si lo ganan es porque hacen ganar, exponencialmente, a la empresa”, explica Andrea Cabrera, portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) a elboletin.com. Las empresas concesionarias de terminales (OHL Concesiones, Boluda o Noatum) consideran que los estibadores cobran ‘demasiado’ y que eso no facilita la competitividad del sector, ya que todos ellos forman parte de la SAGEP, la sociedad de gestión de trabajadores portuarios. Por eso aplauden la decisión de Iñigo de la Serna.



De hecho, según El Confidencial, un informe encargado por esas empresas defiende una rebaja del 60% en el sueldo de los estibadores. Según el documento, la liberalización del sector generaría 18.000 puestos de trabajo y tendrá un impacto positivo sobre la economía española de hasta 2.400 millones de euros.



Unos datos que enervan a Andrea Cabrera, que no entiende “¿por qué van a echar a 6.000 trabajadores que han conseguido cifras récord?”. La portavoz de la CETM recuerda en declaraciones a este diario que el 80% del salario de los estibadores “está sujeto a la productividad” y que es un tipo de trabajo “muy duro” para la salud.



El Gobierno asegura que se basa en una sentencia del 2014 del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a España a liberalizar su sector. Si no lo hace, recaerá una multa diaria sobre el Estado de 134.000 euros diarios, informa el diario ABC.



Según un comunicado de la CETM, la decisión de Iñigo de la Serna no deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino de una opción política “que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles”.



Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el planteamiento del Ministerio supone un “despido generalizado” y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria. “Los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras”, afirman.



Por esa razón han decidido convocar un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero desde las 8.00 horas, hasta las 8.00 horas de los días siguientes, en horas alternas, las impares, para protestar por la “incidencia abrupta” del Ministerio en el proceso de negociación de reforma de la Ley.