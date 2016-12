Los vecinos reclaman a Carmena que avance por recuperar “el control público” de la limpieza

El Ayuntamiento de Madrid sigue buscando soluciones al problema de la suciedad en la ciudad. Y para ello ha creado la Mesa de la Limpieza con todos los agentes implicados: oposición, sindicatos, colectivos, empresarios, expertos… Y una de las voces autorizadas del debate, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), aporta una de las salidas que facilitarían atajar el conflicto.



“Habría que explorar las posibilidades de que el Ayuntamiento asumiese el control público de los servicios de limpieza y parques”, sostiene Quique Villalobos, presidente de la FRAVM. Una remunicipalización que Ahora Madrid planteó en su programa electoral y que los vecinos madrileños no olvidan en esta Mesa de la Limpieza.



A pesar de que, como reconocen desde el colectivo, “todavía no hemos entrado en el momento de la negociación”, algunas propuestas ya están encima de la mesa del Consistorio que dirige Manuela Carmena. Y “resolver tan pronto como sea posible” los contratos integrales de los seis lotes de limpieza es una piedra de toque fundamental para que la situación mejore.



“Somos conscientes de que previamente se deberán preparar las condiciones para que su resolución sea lo menos gravosa para la ciudad, que Madrid no quede desatendida y que el servicio resultante pueda ser asumido por las arcas municipales y la organización correspondiente del Área de Gobierno de Medio Ambiente. Pero lo que también es evidente es que esos contratos no están pensados para que Madrid esté limpio y, por tanto, no son los que necesita esta ciudad”, asevera la federación en un escrito enviado al equipo de Gobierno municipal.



Una remunicipalización que es todo un sentir en “un número importante de asociaciones”, como recoge la FRAVM, que “relacionan el mal servicio prestado con el modelo privatizado”. Pero este paso no sería válido si el Ayuntamiento de Madrid no mantiene “a los actuales trabajadores, la viabilidad económica, la viabilidad gestora y viabilidad legal”.



Sin embargo, la federación que representa a los vecinos madrileños entona cierto optimismo sobre la posibilidad de que el Consistorio asuma la limpieza de la ciudad y no empresas privadas como sucede ahora. Por eso, “como creemos que existen opciones reales para ello”, la FRAVM insiste en que, en el caso “de generarse contratos por distritos, se elijan uno o varios de estos contratos para ser municipalizados, mientras que el resto no se deberían comprometer por muchas anualidades en sus contratos con terceros, para que pudieran ser absorbidos progresivamente por el Ayuntamiento”.



Por todo ello, mientras el resto de agentes implicados, como es el caso de los empresarios que “aún no han presupuestado las mejoras en el servicio” que han sugerido, como desvela la FRAVM, los vecinos de la ciudad siguen teniendo en la mente la remunicipalización como solución. Todo con un objetivo: que la ciudad tenga 21 lotes/contratos “de manera que se avance hacia la descentralización del servicio, dando competencias a las juntas municipales para su organización y seguimiento”, así como que la limpieza de la ciudad y el mantenimiento de los parques se ofrezca “por separado”.