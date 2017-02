El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la suspensión de la jornada laboral de 35 horas

El revés del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la jornada laboral de 35 horas que quiere implantar Manuela Carmena para los funcionarios madrileños no quedará ahí. El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que recurrirá la suspensión. Una decisión que llega después de que los sindicatos hayan acordado animar al Consistorio a dar el paso para emitir un recurso.



La sentencia del TSJM de acordar la suspensión llega después de que el Gobierno de Mariano Rajoy recurriese la medida en octubre ante los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para fijar una jornada de 35 horas semanales a los funcionarios municipales. Por el momento, el Consistorio ha informado que acatará el dictamen hasta que se examine el fondo de la cuestión, pero que eso no impedirá presentar el recurso.



Según ha relatado la Justicia madrileña, el Ayuntamiento de Madrid tiene un plazo de diez días para aplicar lo que se ha dictado. Algo que realizará la Junta de Gobierno de la próxima semana. Sin embargo, como ha aseverado la Gerente de la Ciudad, Carmen Román, en declaraciones recogidas por Europa Press, el Ejecutivo local se mantendrá firme “porque nuestros fundamentos jurídicos se mantienen y son defendibles”.



Respecto a los movimientos del Gobierno nacional recurriendo la jornada de 35 horas, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha deseado que no haya intenciones ocultas en las actuaciones de la Delegación.



Mientras tanto, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CITAM-UPM, CPPM, CSIT y CGT, en un comunicado conjunto, han reclamado a la Gerencia de la Ciudad que reúna “con urgencia” a todas las organizaciones sindicales para conocer “cómo piensa el Ayuntamiento aplicar el auto”, tal y como ha confirmado.



Asimismo, estos sindicatos han anunciado una concentración de delegados y delegadas el próximo 13 de febrero, a las 12 horas, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid y, el mismo día pero a las seis de la tarde, una movilización ante la Sede del Ministerio de Hacienda donde esperan movilizar a toda la plantilla municipal.