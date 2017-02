Cifuentes reconoce el mal estado de los hospitales por falta de mantenimiento

Cristina Cifuentes ha confirmado lo que avanzó ayer el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos: los hospitales públicos necesitan reformas. Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado que pondrá en marcha un plan de mejora de estos centros ante el “mal estado” en el que se encuentran muchos de ellos.



Según ha señalado la jefa del Ejecutivo regional, la Comunidad de Madrid ya realizó en su momento un “esfuerzo extraordinario” para construir nuevos hospitales aunque también ha añadido que “probablemente no se destinó dinero suficiente al mantenimiento”. De esta manera, lo que “toca, más allá de pensar en nuevas infraestructuras, es priorizar la reparación de hospitales”.



“Muchos de ellos son muy antiguos y necesitan muchas reparaciones”, ha confesado Cifuentes tras las últimas averías que se han vivido este fin de semana en el Hospital 12 de Octubre y en el Gregorio Marañón. Unas escenas que la popular ha reconocido asegurando que “es evidente que a lo largo del año una superficie tan grande sufre diferentes tipos de incidencias”.



A pesar de ello, Cifuentes ha tildado de hecho “positivo” la inversión de los Gobierno regionales anteriores, sin eludir algunos mensajes a sus predecesores: “¿Que era mejor en vez de hacer unos hospitales reparar los antiguos? Ese planteamiento no aporta nada. A mí me hubiera gustado encontrármelos en mejor estado, indudablemente, pero tenemos que gestionar lo que tenemos que gestionar”.



Unas reparaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid está dispuesta a asumir. Eso sí, tal y como ha recogido Europa Press, el plan no se podrá realizar “ni mucho menos” en un solo año. Aun así, algunos centros, como es el caso del Hospital 12 de Octubre, han estado presentes en los trabajos de la Consejería de Sanidad. El año pasado sacó a concurso público dos contratos de fontanería y ambos contaron con una peculariedad: el Ejecutivo aceptó rebajas del 20% por parte de la compañía. Este fin de semana una de las tuberías del centro ha estallado provocando una inundación.