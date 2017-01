El consejero de Sanidad pide que se publiquen también los arreglos de las averías en los hospitales

Las escenas que se han vivido este fin de semana en algunos hospitales públicos madrileños han vuelto a poner en la mesa la situación de las infraestructuras de los grandes centros de la Comunidad de Madrid. El estallido de una tubería de la calefacción del pasillo general de las Urgencias del Hospital 12 de Octubre y el derrumbamiento del falso techo de una habitación de oncología en el Gregorio Marañón han estado presentes en el discurso del consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos.



Sánchez Martos ha anunciado este lunes que su departamento ha confeccionado un estudio sobre las “prioridades” de mantenimiento y mejora de los hospitales y centros de salud tras los últimos episodios. Sin embargo, el consejero de Cristina Cifuentes, según ha recogido Europa Press, ha recordado que la rotura de una tubería ha llegado en un hospital que ya es “antiguo”.



Por ello, Sánchez Martos ha asegurado que lo “importante” es que se solucionó la incidencia. Aun así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha querido transmitir un mensaje, aunque sin querer “polemizar”: al igual que “salen” vídeos “destructivos”, el popular desea que también se distribuyeran las imágenes “constructivas” cuando se arregla una incidencia.



Asimismo, el político del Partido Popular ha querido dejar claro que si alguna empresa concesionaria de mantenimiento no cumple lo dispuesto en el contrato, él no dudará. “No me temblará el pulso” a la hora de tomar medidas, ha aseverado Sánchez Martos.



Respecto al Gregorio Marañón, el consejero de Sanidad ha indicado que se cayó un falso techo en la unidad de Oncología y que por decisión técnica se ha decidido cerrar las dependencias, si bien ello no ha generado la anulación ni operaciones ni de consultas. Al respecto, el popular ha querido también felicitar a la enfermera del Gregorio Marañón que detectó la primera grieta y ha señalado, además, que él mismo visitó los dos centros para supervisar las labores de reparación.