El Gobierno de Cifuentes aceptó rebajas del 20% en el mantenimiento de las tuberías del 12 de Octubre

Las escenas de problemas de infraestructuras en el Hospital 12 de Octubre no se detienen con el paso del tiempo. Si hace unos meses las imágenes de la caída de unos falsos techos eran las protagonistas en el centro, este fin de semana el estallido de una tubería de la calefacción del pasillo general de las Urgencias del hospital ha vuelto a poner en la mesa la situación del histórico edificio.



A pesar de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ya ha anunciado que confeccionarán un estudio sobre las “prioridades” de mantenimiento y mejora de los hospitales tras los últimos episodios, el Gobierno regional puso en 2016 la mirada en las instalaciones hidráulicas del 12 de Octubre. A través de dos contratos, se licitó el mantenimiento de todo lo relacionado con la fontanería.



Dos contratos públicos que fueron a parar a una misma empresa: Caliqua S.A. No es la única concordancia entre ambas licitaciones: ambos se adjudicaron aceptando un recorte sobre el presupuesto base de licitación del 20% (cosa que no sucede por primera vez en este centro cuando la Comunidad de Madrid rebajó un 42% el gasto para reformas de los problemáticos techos, según informó eldiario.es). El primero de ellos se sacó por una tramitación urgente el pasado 26 de enero de 2016; el segundo, esta vez sin urgencia, el 12 de julio del mismo año.



El Hospital 12 de Octubre, de esta manera, encargaba a Caliqua S.A dos servicios relacionados con la fontanería del centro: “la conducción y mantenimiento preventivo y correctivo de la central de instalaciones y subcentrales, de las instalaciones hidráulicas y energéticas del Centro de Actividades Ambulatorias y de las instalaciones de fontanerías del Hospital Universitario 12 de Octubre” y “el mantenimiento de las máquinas enfriadoras y bombas de calor situadas en los edificios de la Residencia General, Materno-Infantil y Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre”.



Unos trabajos que requieren su complejidad al tratarse de un hospital que ya “es antiguo”, como reconoce el propio consejero de Sanidad, y que cuenta a sus espaldas varias décadas de actividad sin una gran reforma de por medio. No obstante, la Comunidad de Madrid miró a las tuberías y destinó un presupuesto base de licitación de 2.462.244 euros para la primera actuación y 350.900 euros para los segundos trabajos.



Tras el respectivo procedimiento de adjudicación, Caliqua S.A se hizo con los dos servicios. Para el mantenimiento de las instalaciones de fontanerías se comprometió a encargarse de ello durante 24 meses por un total de 1.989.916 euros, lo que supuso una rebaja en la oferta que presentó de 19,18% (472.328 euros). El valor estimado del contrato rondó los cuatro millones de euros.



En cuanto al mantenimiento, entre otras labores, de las bombas de calor en las Urgencias del 12 de Octubre -siendo éste el lugar donde se produjo la avería- la empresa aseguró que lo realizaría (también durante dos años) por 271.759 euros, es decir, por un 22,5% menos de lo que presupuestó la Comunidad de Madrid (en total 79.141 euros). El contrato tenía un valor estimado (sin IVA) de 638.000 euros, según se aprecia en el mismo.



La plantilla del hospital, al rescate



En el momento en el que estalló la tubería, según confirma Maribel Domínguez, delegada de MATS, a ElBoletín.com, la reparación corrió a cargo del personal de mantenimiento del 12 de Octubre. “Lo arregló la plantilla del hospital. Muy rápido”, asegura. Un trabajo que para Domínguez pone de manifiesto el papel de este personal a sueldo del centro (y no de la empresa ganadora del contrato): “Son unos trabajadores que conocen el hospital y cada vez quedan menos y les dan pocos trabajos. Ahora se dan a una empresa que no conoce el hospital y a la que no se la supervisa”.



Sin embargo, los pliegos de condiciones de ambos contratos dejan poco lugar a dudas de la responsabilidad de la empresa en el caso de urgencias. “Será obligación del contratista mantener el estado de todas las instalaciones objeto del contrato en las condiciones óptimas de trabajo”, se puede leer entre las obligaciones de la compañía que se hace con el servicio de mantenimiento. De hecho, la Comunidad de Madrid recuerda que “el adjudicatario se hará cargo de las instalaciones objeto del presente expediente en el estado en que se encuentren a fecha de la firma del contrato sin que pueda proceder a una posterior reclamación”.



Por todo ello, la Consejería de Sanidad asevera que será “el contratista el responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencias de las operaciones que requiera la ejecución del contrato”, así como de “la calidad técnica de los trabajos”. Por el momento, ElBoletín.com se mantiene a la espera de que el departamento sanitario facilite si se tomarán medidas hacia la compañía por la avería. Sánchez Martos, en declaraciones a Europa Press cuando anunciaba el estudio que llevará a cabo, apuntó que no le “temblará el pulso” en dar el paso en este sentido si no se cumple lo dictado en los pliegos.