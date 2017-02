Carmena aplaza la concesión de licencia turística a un edificio de la familia Capriles

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a retirar del orden del día la aprobación del Plan Especial para convertir el edificio situado en el número 9 de la calle Divino Pastor en 14 apartamentos turísticos. Un edificio propiedad de la familia Capriles, una de las familias más influyentes dentro de la oposición venezolana.



Este edificio fue durante muchos años el centro del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, durante el gobierno municipal de Ana Botella, y presuntamente para rebajar la deuda del consistorio, se decidió subastar. Una subasta donde no participó nadie y que provocó que el Ayuntamiento vendiera a la familia venezolana, y a coste de saldo, la infraestructura pública.



Se retira el punto sobre Divino Pastor del pleno del Ayto. Primera victoria. Pero, recuerda... pic.twitter.com/e1tr1llm84 — Patio Maravillas (@patiomaravillas) 30 de enero de 2017

Tras aquella decisión, el edificio estuvo okupado durante unos meses por el colectivo social y autogestionadoCasi tres años después de aquello, y completamente vacío, pretende convertirse ahora en un centro turístico con capacidad para 84 personas.En un principio, la decisión cuenta con el sorprendente sí de, un tándem que, si bien llama la atención, coinciden sus votos en más ocasiones de las que parece.Sin embargo, en este asunto llama poderosamente la atención, ya que en el equipo de Ahora Madrid hay miembros - Guillermo Zapata y Celia Mayer - que han participado de manera activa dentro del colectivo Patio Maravillas. Un colectivo social que ha ejercido presión sobre el ayuntamiento para que no lleve a cabo la propuesta. En un comunicado publicado este lunes, el Patio Maravillas exigía la retirada inmediata de la medida.Algo a lo que se ha sumado una de las plataformas que compone Ahora Madrid,, que ha hecho pública su decisión de no apoyar la iniciativa porque “apostamos por otro modelo de ciudad y por una ruptura real con las líneas políticas del PP”.Según Ganemos Madrid, llevar a cabo la moción “servirá para seguir alimentando una problemática de la que ahora se empieza a tener consciencia”. La plataforma política lamenta que la medida anteponga el “lucro privado” y los beneficios de la familia Capriles a las necesidades de la población de un barrio “afectado seriamente por los efectos del turismo en la ciudad”.En ese sentido, los votos de Ganemos Madrid no sumarán en un punto que pretende “priorizar lade la ciudad sobre los intereses de la población”, aseguran. Esa postura y la presión social derivada del colectivo Patio Maravillas ha sido una de las razones principales por las que el consistorio ha decidido retirar el punto relativo a esta cuestión del orden del día en el pleno.José Manuel Calvo, delegado de Urbanismo, ha asegurado que la retirada del plan urbanístico del orden del día se debe a "motivos técnicos", lo que ha provocado la indignación del Partido Popular y del PSOE.