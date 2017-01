Odón Elorza cree que Patxi López es “una copia algo borrosa” del “original” que es Pedro Sánchez

El diputado socialista Odón Elorza, que apoya a Pedro Sánchez en su intento por recuperar la Secretaría General del PSOE, ha pedido hoy al PSOE andaluz que “controle los nervios” y demuestre “moderación y prudencia” a la hora de responder a Sánchez.



Además, ha dejado claro su apoyo a Pedro Sánchez frente al primer candidato que se presentó, el también socialista vasco Patxi López, que dio el paso mostrándose crítico con la abstención para que gobernase Mariano Rajoy y los acuerdos alcanzados con el PP. “Siempre es mejor quedarse con el original que con una copia algo borrosa”, ha dicho Elorza, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.



El ex alcalde de San Sebastián ha respondido al andaluz Juan Cornejo, que este lunes acusó a Sánchez de practicar la mentira y la demagogia por presentarse como candidato de la militancia. Elorza dice que esas palabras le despertaron una “sonrisa un poco de rabia” porque considera que descalificar es el camino, “con todo el cariño al compañero y amigo Cornejo”.



Elorza también ha achacado a los “nervios” el que algunos apoyos de Pedro Sánchez se hayan pasado a la candidatura de López. A su juicio, "algunos distanciamientos no se han explicado realmente" y se debe más bien a que "alguno se ha puesto nervioso queriendo hacer una apuesta ente comillas ganadora”.



También se ha mostrado crítico con el contenido de las ponencias que están elaborando, de cara al Congreso, el diputado Eduardo Madina y el economista José Carlos Díez. En su opinión, no pasan de “discretas” y no aportan “grandes contenidos para la reflexión”.



Y ha aprovechado para criticar la “salida de tono” de Díez hablando de “Francotiradores” para frenar la inmigración en caso de una hipotética renta básica -palabras por las que luego se disculpó- dejando claro que esa actitud no es “admisible”.



Elorza también ha detallado que él ha acudido ya a 16 actos con las plataformas que pedían adelantar el Congreso “para escuchar a la militancia cosa que otros a lo mejor no hacen más que cuando hay que salir en la foto”.



Preguntado si sería posible una confluencia de López con otra candidatura, ha afirmado que “imposible no es”, pero ha sugerido más bien a que sería más bien con la presidenta andaluza, Susana Díaz, al recordar las palabras del exministro Ramón Jáuregui diciendo que no veía diferencias entre el proyecto de ella y el de él.



Elorza está “casi convencido” de que Díaz también dará el paso, y cree que eso será bueno, porque ella representa “una posición política en materia de coaliciones, de concepción de España, de estar pegado o no al PP como subsidiario o apoyo o bastón de las políticas de la derecha”, y así podrán confrontarse las posiciones.