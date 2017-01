Susana Díaz lanza al PSOE de Andalucía contra Pedro Sánchez: “Ya está bien de engañar”

El PSOE andaluz de Susana Díaz ha iniciado su ofensiva contra Pedro Sánchez después de que este último anunciara el pasado sábado en Sevilla su candidatura a las primarias del partido. Y lo ha hecho con duras críticas hacia el que fuera líder de los socialistas. “¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!”, ha exigido el el 'número dos' de Díaz al frente de la formación en Andalucía.



El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha exigido a Sánchez que “diga la verdad” y explique, entre otras cosas, por qué no convocó una consulta entre los militantes para saber la posición del partido ante la investidura de Mariano Rajoy en vez de un “congreso exprés” en el que fue “tumbado”, según EFE.



Cornejo, visiblemente cabreado, ha afirmado que “es falso” que la gestora decidiera que el partido se abstuviera en la investidura, ya que esta decisión “la tomó el Comité Federal” y no el órgano que preside Javier Fernández. Dicho esto, ha arremetido contra el exsecretario general por tratar de “confundir” a los militantes con un tema “ya cerrado”.



Para el secretario de Organización del Partido Socialista de Andalucía Sánchez no debe “engañar” a los militantes y ha abogado por un debate “limpio” en la carrera por las primarias que se iniciará, de manera oficial, en las próximas semanas. ante el proceso de primarias y, tras asegurar que esta federación «respeta» la candidatura anunciada por Pedro Sánchez a la Secretaria General, le ha pedido que no «engañe» a los militantes.