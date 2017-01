Iglesias pide a IU perdón “en nombre” de Podemos por usarles para ataques internos

El viernes ha sido un día intenso de ‘batalla’ dentro de Podemos. Las palabras de Pablo Iglesias esperando que Íñigo Errejón no busque convertir al partido “en un nuevo PSOE” han levantado críticas dentro del sector más ‘errejonista’. Pero la polémica no se ha quedado únicamente entre ambas corrientes, sino que ha traspasado las barreras de Izquierda Unida, provocando que el propio Alberto Garzón tuviese que enviar una carta a Iglesias y a Pablo Echenique para que no se utilice a su formación como munición interna.



Una línea que ha traspasado Podemos y de la que es consciente su secretario general. Por ello, Iglesias ha decidido pedir disculpas en nombre de su formación al coordinador federal de Izquierda Unida. “Compañero Garzón, a todos los aliados les debemos respeto. Desde la fraternidad y en nombre de Podemos: disculpadnos. Salud y unidad”, ha afirmado el líder del partido morado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter y que ha retuiteado el propio Garzón.



Compañero @agarzon A todos los aliados les debemos respeto. Desde la fraternidad y en nombre de Podemos: disculpadnos. Salud y unidad pic.twitter.com/hsSOZoiq4f — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de enero de 2017

De esta manera, el dirigente de Podemos busca poner punto y final a los mensajes que se han lanzado desde su organización hacia Izquierda Unida. Unas advertencias que ha puesto sobre la mesa Garzón después delde algunos sectores de la formación morada.Y entre esos discursos que denuncia el político se podrían englobar, por ejemplo, el de Errejón posicionando a su corriente contra una posible fusión con IU o el anticapitalista de Miguel Urbán que ha tachado la propuesta organizativa del ‘número 2’ por ser una “IU 2.0”.