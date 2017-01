“Analizando el comportamiento de Ciudadanos, no fue un error no fusionarse con ellos”

Brown, brasileño e ingeniero en telecomunicaciones, es concejal y portavoz del grupo municipal de UPYD Las Rozas desde 2011. Además, es miembro del Consejo de Dirección y miembro del Consejo Político desde el primer consejo del partido.



Ahora lidera también la candidatura interna ‘Sumemos’, con la que pretende “llegar a todos y hacer que UPYD crezca”. Brown confía en que todavía haya millones de españoles de UPYD, como profetizó Rosa Díez, y que estén “huérfanas de proyecto político de futuro”.



¿Cómo se puede salvar UPYD de la disolución?



UPYD tiene que explorar vías para crecer, sumar…Por supuesto tenemos que salir unidos e ilusionados internamente del Congreso, aumentar nuestra presencia en los medios y emocionar con nuestras propuestas políticas, pero la clave es que todo ello se haga con el objetivo de sumar y crecer.



¿La salvación de UPYD pasa por unirse en un futuro con Ciudadanos?



No. Podría extenderme más en la respuesta pero me parece que esa vía ha quedado claramente zanjada.



¿Consideran que cometieron un error al no fusionarse con Ciudadanos?



No lo considero. Todo se puede explicar mejor, quizás la explicación de UPYD no la entendieron los españoles. Ahora, analizando el comportamiento de Ciudadanos en las instituciones y con el máximo respeto a todos los partidos políticos, me reitero en que no fue un error.



¿Por qué UPYD no convenció a los españoles que después sí votaron a Podemos y Ciudadanos?



Soy partidario de mirar al futuro con Ilusión. UPYD hizo una labor parlamentaria muy buena y, posiblemente, eso quitó tiempo a ir a defender dicha labor a los platós de televisión. No obstante estoy muy orgulloso del trabajo realizado. Ahora toca dar respuesta a toda esa gente que buscaba una opción nueva y que en muy pocos meses Ciudadanos y Podemos han logrado desilusionar.



¿Qué errores cometieron?



Como he dicho anteriormente, podíamos haber trasladado mejor nuestras propuestas a la gente. Estará de acuerdo conmigo, que no es lo mismo hablar de reformar el título VIII de la Constitución y recuperar competencias para el Estado, que hablar de que queremos que todos los españoles tengan acceso a la mejor Sanidad y Educación. Tenemos que aprender de lo que funciona bien en nuestro país y trasladarlo a todos los rincones del territorio nacional. No queremos que haya niños y niñas que tengan que tener una educación de menos calidad solo porque no han nacido en una Comunidad Autónoma distinta.



¿Les relacionaron con la vieja política, quizá?



El mostrar hacia fuera desunión y enfrentamiento hace que la sociedad te relacione con la vieja política, principalmente porque PP y PSOE han transmitido muchas veces esa imagen. Le devuelvo la pregunta, ahora que Ciudadanos y Podemos dan muestras de enfrentamientos internos ¿no está la sociedad relacionando a ambos partidos con la vieja política?



¿La figura política de Rosa Díez acabó perjudicando el proyecto?



No podemos olvidar que sin la figura de Rosa Díez posiblemente hoy no habría proyecto. Rosa ha demostrado ser una gran parlamentaria y estoy agradecido por su trabajo. En 2011 cuando salí concejal, teníamos un gran programa electoral pero fuimos conocidos gracias a la labor de Rosa.



Ella (Rosa Díez) aseguraba que había millones de españoles que eran de UPYD pero que todavía no lo sabían… ¿Siguen existiendo esos españoles?



Por supuesto, hay millones de españoles que han sido ilusionados por los 4 grandes partidos y ahora mismo están perdiendo esa ilusión. Personas que se encuentran huérfanas de proyecto político de futuro.



¿Qué proyecto tiene para convencerlos?



El proyecto pasa por tener un congreso constructivo de salgamos unidos e ilusionados. Aprovechando la ocasión para volver a los medios para transmitir a la ciudadanía que vuelve UPYD. Vuelve con un equipo nuevo, con ideas fuertes y con muchas ganas de trabajar. Usaremos la Fundación para organizar eventos en las universidades y formar internamente a los afiliados y cargos del partido. Pondremos el gabinete de prensa a trabajar para introducir nuestros mensajes en todos los ámbitos, local, regional o nacional. Participar más activamente en plataformas y movimientos sociales que defiendan ideas similares a UPYD. El proyecto consiste en crecer y trabajar en todas las líneas que nos permita sumar.



¿Cuál es el espectro político al que aspira llegar UPYD? ¿Cuál es la ideología de UPyD? ¿UPYD es liberal o socialdemócrata?



UPYD lo componen personas que comparten la socialdemocracia y el liberalismo progresista. UPYD nació como un partido trasversal aunque algunos nos han querido robar dicha palabra. Así, pues UPYD aboga por defender unos servicios públicos de calidad, accesible a todos de manera universal, sin tener que criminalizar en el camino a los autónomos, empresarios y a parte del sector económico. Básicamente no queremos igualar la pobreza, sino fomentar la riqueza de toda nuestra sociedad y que la gente vea que sus impuestos y los recursos públicos se utilizan en beneficio de la ciudadanía



¿En qué políticas concretas se traduce?



Hay que aplicar reformas que permitan que la mejor educación de España llegue a todos y todos tengan las mismas oportunidades para prosperar en la vida. Así mismo todos deben acceder a la mejor Sanidad. No podemos aceptar que para salir de la crisis tenga una parte muy de la sociedad que estar condenada a aceptar trabajos precarios. Hay que hacer reformas en la línea de fomentar la movilidad laboral, etc.



¿Se consideran un partido nuevo?



Bueno, nuevo o viejo, somos un partido con una afiliación muy comprometida y que tiene muchas ganas de hacer política de calidad. Existe en UPYD una vocación verdadera de servicio público, aquí no viene la gente a buscar un puesto sino a defender lo que pensamos es mejor para todos. Todavía hay muchos cargos públicos y afiliados trabajando para dejar bien alto el nombre de Unión Progreso y Democracia.