José Carlos Díez aspira a convertir la renta mínima en la quinta pata del Estado de Bienestar

José Carlos Díez, responsable de la ponencia económica del PSOE, aseguró en COPE que no cree posible en estos momentos implantar en España una renta básica universal y recuerda que no está establecida en ningún país, remarcando que en "lo que estamos (en el PSOE) es en una renta mínima de inserción combinada con planes de empleo”.



Y precisa que lo que él pretende es “darle un carácter universal, para que se convierta en una quinta pata del Estado del Bienestar”, que cualquier ciudadano tenga acceso a rentas mínimas de inserción en todo el territorio y no que haya diferencias entre unas comunidades y define esta medida como “una red de última instancia” remarcando que “los socialdemócratas no vamos a dejar a nadie tirado en la cuneta”.



Cuando le preguntan por el hecho de si el PSOE tiene que gobernar en “concomitancia con Podemos”, se limita a decir que “mi encargo es hablar de la socialdemocracia no he venido a hacer oposición ni hablar de otros partidos mi mandato es hacer un proyecto “ilusionante, hacer esos 11 millones votos nos vuelvan a votar”.



Afirma que “el Partido Socialista debe preocuparse de sí mismo”, y cree que “está haciendo una oposición excelente”. No se han cometido grandes errores y se han hecho más cosas en tres meses que en cuatro años de mayoría absoluta”. “Es una oposición útil y yo la admiro y la aplaudo”.