Cifuentes reta a preguntar si los ciudadanos prefieren vivir “en un paraíso o en un infierno fiscal”

La Conferencia de Presidentes de esta semana ha abierto una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y Andalucía por el sistema fiscal que defiende cada región. Susana Díaz ha dirigido una serie de críticas por el “paraíso fiscal” que existe en el territorio madrileño por las elevadas bonificaciones fiscales con el Impuesto de Sociedades y Donaciones y el de Patrimonio. Algo que ha defendido Cristina Cifuentes.



La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a rechazar que la región que gobierna sea llamada paraíso fiscal. Y la razón que ha aludido para defender la fiscalidad tiene que ver con que “las normas fiscales son iguales para todos”, aunque los grandes beneficiados por estas reglas, en gran parte, son las grandes fortunas, como ha criticado la oposición en numerosas ocasiones y los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).



De hecho, Cifuentes ha pasado al contraataque tras las miradas que salen desde el sur de España. “Habría que preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en comunidades como Andalucía, por ejemplo, donde les tienen absolutamente asfixiados a impuestos”, ha replicado la política del Partido Popular en unas declaraciones recogidas por Europa Press desde Fitur.



Por ello, la presidenta regional ha querido remarcar que Madrid no es un paraíso fiscal, ya que “un paraíso fiscal se da cuando un territorio impone unas normas fiscales diferentes para las personas que no son residentes” y “eso en Madrid no ocurre”. Asimismo, Cifuentes ha recalcado que lo que sí está haciendo su Gobierno es reducir “lo que no es imprescindible”.



Y entre esa lista de imprescindibles se encuentra “la administración”, de la cual, según la popular, ya han “reducido más de un 20% de los altos cargos, los organismos y las empresas públicas”. En definitiva, “lo que no es esencial”, según la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una posición que es contraria, tal y como ha determinado Cifuentes, a aquellas “comunidades autónomas, sobre todo las que están gobernadas por la izquierda, que lo que deciden es aumentar de una manera descontrolada los gastos públicos de la administración y eso cómo lo pagan, pues subiendo los impuestos”.



Por todo ello, Cifuentes ha aseverado que de cara a las negociaciones con Ciudadanos para los presupuestos de 2017 ya ha dejado claro que no va a subir los impuestos. “Es un compromiso que yo he asumido con todos los ciudadanos de Madrid y desde luego no lo voy a hacer”, ha prometido mientras aseguraba que priorizarán “lo esencial, que son los servicios públicos, las políticas activas de creación de empleo” gracias a su reducción de administración.