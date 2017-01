El ayuntamiento ofrece a los madrileños asesoramiento gratuito sobre cláusulas suelo

La OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Madrid, a tenor de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a las denominadas cláusulas suelo, asistirá a los consumidores en la defensa y protección de sus derechos, ayudándoles a formular una reclamación para la restitución de las cantidades indebidamente cobradas.



Según informa el Consistorio en su página web, el dispositivo informativo, que “ya está preparado para empezar a funcionar, pueden recurrir también aquellos consumidores que, aunque no se hayan visto afectados por las cláusulas suelo, deseen reclamar los gastos abonados en concepto de escrituración e inscripción de la hipoteca”.



Las cuestiones a las que se dará respuesta desde la OMIC son, básicamente, las tres que se plantean muchos ciudadanos: ¿Tengo cláusula suelo en mi hipoteca? En caso afirmativo, ¿qué cantidad debería reclamar a la entidad bancaria? y ¿cómo puedo formular esa reclamación?



El Ayuntamiento informa que “en primer lugar, se examinará el contrato hipotecario del consumidor para determinar si en éste existe o no cláusula suelo. En caso de que exista, el dispositivo de información utilizará un programa de cálculo, de desarrollo propio, para evaluar la cuantía aproximada de la reclamación que ha de hacer el afectado, incluyendo los intereses correspondientes. Para ello han de aportarse sobre las características del préstamo hipotecario suscrito: fecha, interés, periodo de revisión, periodo de amortización, amortizaciones anticipadas, etc.



Para terminar la consulta, se orientará al consumidor sobre cómo reclamar las cantidades resultantes a la entidad bancaria, facilitándole un formulario sencillo que ha de dirigir al servicio de atención al cliente de la entidad.



Gastos de formalización de la hipoteca



La OMIC también asesorará en relación a gastos hipotecarios, que una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 declaró abusivas, como los gastos los de notaría, registro y el pago del impuesto de actos jurídicos documentados-. Por ello, y para aquellos consumidores que aunque no hayan sido afectados por cláusulas suelo, han sido objeto, sin embargo, de repercusión por parte del prestatario de todos los gastos e impuestos relativos a la escrituración e inscripción del préstamo hipotecario, se ha preparado otro formulario específico con el que pueden efectuar su reclamación.



El servicio, tal y como recuerdan desde el Consistorio, se ofrece gratuitamente en la OMIC Central (C/ Príncipe de Vergara 140), a través del programa de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica. Informando que para acceder a él es preciso solicitar cita previa mediante el sistema corporativo del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es/citaprevia9 y que está previsto que el servicio se extienda a las oficinas de distrito.



Desde el Ayuntamiento se precisa que “en todo caso, el dispositivo de información se adaptará a los términos que se establezcan en la regulación de carácter estatal de un procedimiento extrajudicial para la restitución de las cantidades que hayan sido indebidamente cobradas con motivo de la existencia de cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario.”