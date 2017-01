Errejón pide “aprovechar” la crisis del PSOE y llama a no arrinconarse en la izquierda

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha publicado este viernes el borrador de su documento político para Vistalegre II bajo el título 'Desplegar las velas; un Podemos para gobernar'. En él defiende la necesidad de cambiar el rumbo para que la formación morada recupere “la iniciativa” y “aprovechar” la crisis en la que está sumido el PSOE.



Podemos, según Errejón y los suyos, “está perdiendo un tiempo precioso al no aprovechar la crisis existencial del PSOE para formar una nueva mayoría en nuestro país”. “Si continuamos por la misma senda resistencialista que iniciamos tras el 20D, la restauración estará mucho más cerca”, afirma el 'número dos' de la formación morada, que destaca que “si dejamos que el PSOE se recomponga regalándole toda iniciativa que Rajoy le permita presentar a la opinión pública como mejora de las condiciones de vida habremos fracasado”.



En su opinión “Podemos tiene la oportunidad de retomar la iniciativa precisamente porque el PSOE ya no puede hallar la cuadratura del círculo: hacer coincidir los intereses de partido con los intereses del Régimen, y Rajoy lo sabe y ha actuado en consecuencia”. Los socialistas, se recoge en este borrador, han elegido “los segundos y, a cambio, ha destruido la estabilidad del sistema de partidos del Régimen del 78 en pos de la estabilidad del Régimen como tal”. A esto hay que sumar que Ciudadanos “se caracteriza cada vez más por su irrelevancia y pérdida de potencia política y ni éstos, ni el PP cuentan con una agenda nueva capaz de afrontar los profundos problemas de la sociedad española”.



Ante esto los 'errejonistas' apuestan por un Podemos que sea “una fuerza política más abierta, no resistencialista” que aproveche “las nuevas oportunidades del nuevo ciclo para cumplir con las tareas de convertirse en fuerza de gobierno y construir pueblo”. “Ahora se trata de generar una organización democrática y popular distribuida, territorializada, feminizada, compleja y capacitada para gobernar nuestro país y conducir un proceso de cambio histórico”, explica Errejón, que no evita la autocrítica.



“La gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente y la percepción de inmadurez y soberbia por una parte importante de nuestro potencial electorado explican

los resultados del 26J, en los que la confluencia con IU no pareció funcionar”, reconoce en este documento político.



En las 42 páginas de este borrador Íñigo Errejón y sus afines también llaman a no arrinconarse en la izquierda. “No necesitan 'domesticarnos', les basta con arrinconarnos y dejarnos una cómoda y folclórica existencia en la esquina izquierda del tablero”, sostiene el 'número dos' de Podemos.