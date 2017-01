CSIF amenaza a Cifuentes con medidas legales si no paga lo que debe a los institutos públicos

CSIF exige al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid que dirige Cristina Cifuentes, y más concretamente al consejero de Educación, Rafael Van Grieken, que el presupuesto anual destinado a los institutos públicos “se envíe en tiempo y forma a cada centro, de modo que estos sepan con exactitud cuándo van a recibir su asignación anual y así puedan evitar las deudas que actualmente tienen que soportar muchos de ellos por las demoras en el pago de la Administración”.



CSIF Educación Madrid considera que no es de recibo que la Comunidad deba a los institutos públicos el 30% de sus gastos de 2016, y “más si se tiene en cuenta que esta partida se ha venido recortando en los Presupuestos regionales desde 2010”.



Por ello, CSIF exige que los alrededor de 300 institutos públicos de la Comunidad de Madrid reciban en tiempo y forma el dinero que les corresponde por cada curso al objeto de poder hacer frente con garantías a las facturas de luz o agua, o a otros gastos de mantenimiento.



De no solventarse este problema, este sindicato estudiará emprender las acciones legales que estime oportuno con el fin de que este servicio público esencial no se vea afectado por otro recorte más.

CSIF valora así la información publicada ayer por el diario El País en el que asegura que “la Comunidad de Madrid adeuda el 30% de los gastos corrientes de 2016 a los institutos públicos”, basándose en una denuncia de CCOO tras conocer una carta que la Subdirección General de Centros de Educación Secundaria ha enviado a las direcciones de los centros. Este diario da la versión de la Comunidad que alega que se trata de un problema “puntual” de tesorería que corresponde al último de los cinco pagos de 2016, que tenía que haber sido saldado durante el mes de diciembre.



Además, desde la Comunidad –siempre según el mencionado diario- consideran que la cantidad adeudada será, según sus datos, algo menor, porque los institutos que no tienen un remanente para cubrir gastos de mantenimiento ya han recibido ese pago. “Lo lógico”, dicen, es que los centros tengan presupuesto sobrante para cubrir sus gastos en estas situaciones.