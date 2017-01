El PSOE carga contra Montserrat por generar “alarma social” con el copago farmacéutico

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha arremetido contra la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, por generar “alarma social” e “inquietud” entre los pensionistas con su propuesta de subir el copago farmacéutico a aquellos con ingresos superiores a los 18.000 euros al año. Algo que la propia ministra ha matizado.



“El Gobierno no puede lanzar globos sonda y crear una ceremonia de la confusión con un tema tan sensible como es el de los copagos sanitarios de los pensionistas generando una alarma social innecesaria”, ha denunciado el portavoz socialista, que ha recordado que se trata “de los sectores más desfavorecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en la última legislatura”.



El PSOE, según Martínez Olmos, rechaza “de forma tajante esta propuesta que ha puesto encima de la mesa la ministra” y ha exigido “que se rectifique y se vuelva a la situación anterior a 2012, en la que los pensionistas no tenían que abonar nada por los medicamentos”. Para el portavoz socialista este copago “supone una barrera de acceso para muchos pensionistas, a los que se les dificulta, en muchos casos, seguir con sus tratamientos médicos”.



Para este partido esto se suma al castigo del Ejecutivo de Mariano Rajoy “a nuestros mayores con una limosna del 0,25% en la revisión de las pensiones, una cifra que está muy por debajo de lo que ha subido el IPC este año”.



José Martínez Olmos ha recordado que el jueves día 19 Montserrat comparecerá en el Senado para dar cuenta de las líneas generales de su política esta legislatura y el PSOE aprovechará esta cita para reclamar a la ministra explicaciones y una rectificación.