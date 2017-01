Los médicos madrileños estallan contra el “consejero tuitero”

La participación del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, en Twitter no deja indiferente a nadie. Y menos a la comunidad sanitaria que no duda en llamarle “consejero tuitero”, como se autonombró. Una relación del político del Partido Popular con la red social que no ha estado exenta de polémica, sobre todo con algunos profesionales y asociaciones: desde ofrecer puestos de trabajo en su cuenta personal para cubrir vacantes vacías hasta ser ‘actor secundario’ en el despido de una enfermera que le pidió vacunas ante la falta de respuesta de la dirección de su centro.



Un historial al que se le ha sumado un nuevo episodio que ha provocado el malestar de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). La queja de una tuitera por tener que esperar hasta febrero preguntando al consejero de Cristina Cifuentes “qué tiene que hacer para adelantarla” al ser “urgente” encontró la atención de Sánchez Martos y la indignación de AFEM.



“En realidad no está haciendo otra cosa que desautorizar el sistema Sanitario que gestiona a golpe de tuit, ya sea porque el paciente de la habitación de al lado es de determinada etnia y está solo, o porque el tuitero tiene cita para dentro de unos meses y quiere saltar por delante de los pacientes que no tienen cuenta en la red social. Nos preguntamos qué pasaría si todos los pacientes tuviesen cuenta en Twitter y se atreviesen a pedirle cita. Nos preguntamos para qué pagamos 6.834.000 euros anuales (1.8 euros por cita) a una empresa privada para que luego, él personalmente se encargue de desdecir lo gestionado y gestione la cita”, sentencian desde el colectivo médico.



@Monica_bl88 páseme sus datos por favor por M directo y lo comprobamos. Gracias — Jesus Sanchez Martos (@jsanchezmartos) 2 de enero de 2017

@jsanchezmartos es demostrar que a pesar de la bolsa, es difícil encontrar quien quiera trabajar en verano. Yo lo he hecho siempre — Jesus Sanchez Martos (@jsanchezmartos) 9 de julio de 2016

Un juego en Twitter que para AFEM no es más que “”. “Nos preguntamos qué pasaría si los pacientes se atreviesen a contar en la red cómo son borrados de la Lista de Espera Quirúrgica por elegir cinco veces a su médico, sin respetar la Ley de Libre Elección de Especialista y Centro o simplemente por estar de viaje cuando les llaman tras un año de espera”, lanza la asociación, queUnas afirmaciones relacionadas con las listas de espera que, también por Twitter. “Dirá el consejero que esto es mentira, pero lamentablemente para él, son casos reales y personalmente. Él sabrá lo que firma”, contesta AFEM.Pero esta última gestión ‘tuitera’ ha provocado el estallido del colectivo: “o para que al consejero se le caiga la cara de vergüenza”. Por ello, AFEM recuerda a Sánchez Martos que “una red social no es forma de gestionar nada serio, aunque a un político pueda parecerlo”.Y más al ver que el político del PP mantiene una “actitud” que, a ojos de la asociación, es de “”. “Si eso es lo que sabe hacer, que vuelva a la televisión donde todo vale, pero no al frente de lo más serio que tenemos en la Comunidad de Madrid, la Sanidad Pública.”, concluye AFEM.