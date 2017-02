Solaria recurre a los bonos proyecto para mejorar su perfil de deudas

Solaria ha echado mano de los cada vez más populares bonos proyecto para mejorar su estructura financiera. La renovable ha cerrado una emisión de estos papeles destinada íntegramente a inversores cualificados por 45,1 millones de euros a través de la sociedad filial propietaria de su planta solar de Puertollano, en Ciudad Real.



La emisión ha sido notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo al que se ha informado de la intención de solicitar la admisión a cotización de estos bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El importe nominal de la colocación ha alcanzado los 45,1 millones de euros, según consta en el hecho relevante remitido al supervisor.



El objetivo de estos bonos es reforzar la posición financiera de Solaria así como permitir “afrontar con mayor garantía su plan estratégico de inversión y crecimiento”. Para ello se han adjudicado un total de 451 bonos por valor nominal de 100.000 euros cada uno de ellos. Además, se les ha asociado un interés nominal anual que devengará al 3,75%, si bien serán amortizables mensualmente hasta su vencimiento en diciembre del año 2037.



La agencia española de calificación Axesor ha otorgado un rating ‘BBB-’ para esta emisión, a la que ha añadido perspectiva estable, lo que se traduce en que no se prevén cambios de nota para Solaria en el corto plazo. La sociedad filial del grupo responderá al 100% de sus obligaciones derivadas hacia estos bonos, que contarán con todas las garantías y covenants característicos de los bonos de proyecto, según ha señalado la cotizada.



Está previsto que los bonos se desembolsen por los inversores el 27 de febrero de 2017. No obstante, la emisión se ha colocado “con éxito en su totalidad” entre inversores nacionales e internacionales de perfil profesional, si bien no se ha aportado cifras más específicas al respecto por parte de la energética. Las acciones de la cotizada ceden un 0,4% a pocos minutos del cierre de la sesión bursátil.