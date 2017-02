Popular da la bienvenida a Saracho al frente del Ibex con alzas del 2%

Popular confirma las previsiones y desde la apertura se decanta por movimientos enérgicos y un abultado volumen de negociación. La entidad suma más de un 2% al alza en Bolsa, al frente de los avances del Ibex 35 en este lunes en el que celebra la junta extraordinaria de accionistas del relevo en la presidencia.



Desde Ángel Ron hacia Emilio Saracho. Los inversores seguirán muy atentos cada matiz del discurso con el que se estrene el nuevo primer ejecutivo de la entidad financiera, cuyo mayor reto pendiente sigue siendo el desembarazo del ladrillo que aún figura en balance. El presidente saliente ya anunció en la presentación de resultados anuales del grupo que no estaría presente en la asamblea en la que se certificará su retirada como primer directivo.



Entonces, justificó que aunque la decisión de prolongar durante tanto tiempo el relevo “no es habitual”, prevalece su “compromiso” en “aras de que el banco gozase de estabilidad” y no hubiese “vacío de poder”. El banquero no quiso entrar en detalle en las decisiones adoptadas por el consejo de administración en los últimos meses, aunque reconoció que su relevo se ha llevado a cabo a través de un “proceso controvertido”. Fuentes del mercado atribuyen un protagonismo clave a la consejera independiente coordinadora.



“Salieron filtraciones sobre discrepancias en el seno del consejo que ponían en peligro la estabilidad del banco”, se ha lamentado. Ante la presión que se generó y el impacto en los mercados “decidí poner mi voto en interés del banco”, ha explicado, para añadir que ahora “hay que mirar a futuro y desear lo mejor al equipo del banco y a Emilio Saracho”.