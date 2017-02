La Eurocámara rechaza debatir sobre los estibadores en la semana que el Gobierno aprobará la reforma

El conflicto entre los estibadores y el Ministerio de Fomento encara este viernes un momento decisivo: el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el real decreto ley que reforme el sector de la estiba y que ha provocado el choque entre ambas partes. A pesar de ello, el Parlamento Europeo ha decidido rechazar que este miércoles se debata con la Comisión Europea sobre esta cuestión.



Los estibadores, en los últimos días, han reclamado que algún representante de Bruselas esté presente en la negociación entre los sindicatos, patronal y Fomento. Y es que el papel de las instituciones europeas es determinante: el Ejecutivo de Mariano Rajoy se escuda en que una sentencia de la Justicia europea le obliga a liberalizar el sector. Por su parte, los trabajadores sostienen que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, endurece lo dictado por la Unión Europea para ejecutar un “ERE encubierto”. De ahí esa necesidad de estar presente en la negociación.



No obstante, Bruselas ya ha rechazado sentarse en la mesa y la Eurocámara ha preferido rehuir cualquier debate, tal y como había reclamado la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López. La política española pedía que en el debate de esta semana, la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, estuviese presente. El Parlamento Europeo lo ha tumbado con los conservadores como brazo ejecutor.



Win van de Camp, eurodiputado holandés del Partido Popular Europeo, ha manifestado que la Unión Europea únicamente se pronuncia sobre “los rasgos generales de la política social” y que no se ocupa de “temas concretos e individuales”. Una defensa al voto negativo que López no ha compartido.



“Queremos debatir con la señora Bulc si para la Comisión, la libertad de establecimiento es incompatible con las normas de la OIT y por lo tanto se ampara una liberalización de los puertos que afectará a otros Estados miembros como son Finlandia, Francia, Italia, Rumanía, Suecia, Portugal o Polonia”, ha declarado la eurodiputado de IU, según ha recogido Europa Press.



Una petición que López reclamaba al ver que el Gobierno de Rajoy se está “amparando” en el Ejecutivo comunitario para presentar una reforma que “va más allá” de la sentencia y que viola, a su entender, las normas de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo portuario y convenios colectivos al eliminar el registro de estibadores.