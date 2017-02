Europa ‘levanta’ su muro en Libia

Donald Trump va a construir un muro fronterizo con México. Este hecho ha escandalizado a gran parte de los líderes políticos europeos, actuando como si no supieran que Estados Unidos tiene desde hace años un muro fronterizo que le separa del país azteca, o ignorando que Europa está construyendo el suyo (otro más) en Libia.



Este viernes se reúnen en La Valeta (Malta) los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. En esa cumbre, los líderes políticos tratarán sobre el Brexit (reunión bilateral entre España y Reino Unido), Donald Trump e inmigración, principalmente. De hecho, la propia página del Consejo Europeo detalla que los 28 jefes de Estado de la UE abordarán la dimensión exterior de la migración concentrando sus debates en la ruta del Mediterráneo Central y en Libia.



He aquí uno de los puntos más interesantes, y posiblemente cínico, de esta Cumbre. Al mismo tiempo que critican el proteccionismo (económico) y la gestión de las fronteras de Donald Trump, Europa está decidida en levantar uno metafórico en Libia.



En aras de “romper el modelo de negocio de los contrabandistas y salvar vidas”, los líderes europeos aseguran observar una necesidad de intensificar la cooperación con las autoridades libias. ¿En qué se traduce esa cooperación? En convertir a Libia en un ‘stopper’ contra los refugiados y la inmigración.



Para ello, los Estados europeos ven prioritario dotar de mayor equipamiento y apoyo a la guardia nacional de Libia, mejorar la situación socioeconómica de las comunidades locales y garantizar las capacidades y condiciones adecuadas de acogida en Libia para los migrantes.



Además, una extraña campaña de información “dirigida a los migrantes”, intensificar las actividades de retorno voluntario, mejorar la capacidad de gestión de fronteras de Libia y “reducir la presión sobre la frontera terrestre de Libia”.



Todas estas medidas se traducen con una declaración que hizo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hace unos días, cuando aseguró que la ruta migratoria de Libia debe “cerrarse” antes del mes de julio porque “de no hacerlo los valores europeos estarán en peligro”.



En definitiva, Europa quiere hacer con Libia lo que, de alguna manera, ha hecho con Turquía. Externalizar a países terceros la gestión de los refugiados.