Un asesor de Trump acusa a Alemania de aprovecharse de un euro “infravalorado”

Peter Navarro, principal asesor comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado a Alemania de estarse valiendo de un euro “sumamente infravalorado” para obtener ventaja sobre EEUU y sus propios socios de la Unión Europea.



En declaraciones al diario Financial Times, Navarro, director del nuevo Consejo Nacional de Comercio de Trump, considera que el euro es como un “marco alemán implícito”, cuya baja cotización da a Alemania una ventaja comparativa sobre sus principales socios.



No son las únicas críticas que Navarro ha vertido sobre Alemania, país al que acusa de ser uno de los principales obstáculos que impidieron que se pudiese cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU, el TTIP.



“Un gran obstáculo para considerar el TTIP como un acuerdo bilateral es Alemania, que continúa explotando a otros países de la UE, así como a EEUU”, a través de este euro supuestamente devaluado. “El desequilibrio estructural alemán en el comercio con el resto de la UE y EEUU subraya la heterogeneidad económica [diversidad] dentro de la UE - ergo, esto es un acuerdo multilateral vestido de bilateral”.



Las acusaciones del asesor de Trump ya han recibido la respuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, que ha explicado que Alemania no puede influir en el euro. En una conferencia de prensa celebrada en Estocolmo junto a Stefan Lofven, primera ministra de Suecia, Merkel ha explicado que Alemania “siempre ha apoyado a un Banco Central Europeo independiente”.



El euro avanzaba un 0,46% respecto al dólar tras estas declaraciones hasta marcar un tipo de cambio de 1,0746 dólares por cada euro.