El PP ignora la petición de 430 ONG para dar ayuda a los refugiados ante la ola de frío

El duro invierno que está golpeando a Europa también lo está haciendo a los más de 75.000 refugiados que han llegado al Viejo Continente y que se encuentran pendientes de su reubicación. Un escenario del que han alertado diversas organizaciones y el Alto Comisión de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reclamando, incluso, que se ponga en marcha el Mecanismo comunitario de Protección Civil.



Una ola de frío que estuvo presente en la pasada Conferencia de Presidentes donde el Gobierno de Mariano Rajoy y las comunidades autónomas acordaron estudiar un plan de emergencia ante esta situación. No obstante, las iniciativas exigiendo medidas llevan ya un largo recorrido, como es el caso de ‘Para que no se mueran de frío’.



Esta iniciativa -impulsada por varias ONG’s y que ya cuenta con la firma de más de 430 entidades entre las que se encuentran organizaciones en defensa de los DDHH, colegios, asociaciones profesionales, religiosas y sindicatos, entre otros- ha sido llevada al Senado por medio de la política de Podemos Maribel Mora. Una alta cifra de firmantes en las que el partido político ha echado en falta una: la del Partido Popular.



Una propuesta que busca instar al Ministerio de Interior del Gobierno a que “se pongan a disposición de los Gobiernos de Grecia y los Balcanes de forma urgente los dispositivos de protección civil y de ayuda humanitaria de emergencia disponibles para atender esta situación”. Asimismo, la iniciativa ‘Para que no se mueran de frío’ reclama a la Comisión Europea “que se refuerce la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil ya activado en Grecia y se active en los Balcanes para proteger a los refugiados allí ubicados de la ola de frío que arrasa Europa”.



Unas exigencias que Podemos ha llevado a la Cámara Alta y que, como han informado, han contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios “salvo el PP”. “El Grupo parlamentario popular demuestra así, una vez más, su nula sensibilidad para con la crisis humanitaria que asola Europa”, ha criticado la organización morada.