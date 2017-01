Más de 600.000 firmas piden a Obama que evite que Trump inicie una guerra nuclear

Más de 600.000 personas (y subiendo) se han sumado ya a una campaña en la plataforma Avaaz para pedir al aún presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que evite que su sucesor en el cargo, Donald Trump, “inicie una guerra nuclear”.



“Un estado de alerta máxima le permite al presidente de EEUU lanzar armas nucleares por lo menos 20 veces más potentes que las utilizadas en Hiroshima en cuestión de minutos. Además de ser un proceso propenso a falsas alarmas y errores humanos, una vez que el presidente lo inicia, nadie puede detenerlo”. Así lo el propio equipo de Avaaz en un comunicado en el que se llama a la adhesión a esta iniciativa.



Y es que, “sería un disparate que alguien lo pusiera en marcha pero, con Trump en el poder, tenemos aún más razones para la preocupación”, afirman los miembros de esta plataforma, que destacan que el presidente electo “se ha mostrado escalofriantemente temerario y falto de entendimiento respecto al tema nuclear”. Tal es así que incluso habría preguntado a un asesor político por qué EEUU no puede utilizar armas nucleares.



“Con una firma, Obama puede tomar ya esta decisión y, así, cuando Trump llegue a la presidencia, le será mucho más difícil revertirla. No hay razones para continuar con una política tan peligrosa y destructiva”, defiende el equipo de Avaaz en esta campaña en la que se insiste en la necesidad de “evitar que Trump inicie una guerra nuclear”. “Es completamente imprevisible y, si decide lanzar un ataque con armas nucleares estadounidenses, no hay nada que pueda detenerlo”, advierten.