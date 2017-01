Grecia por fin coincide con Alemania: tampoco quiere que el FMI participe en su rescate

El Gobierno griego de Alexis Tsipras no quiere que el Fondo Monetario Internacional (FMI) participe en el tercer rescate o, como mucho, que lo haga como asesor pero sin aportar dinero, según publica la agencia Efe, que cita fuentes del Ejecutivo. Esta postura coincide con la expresada por el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que ha apostado por que Europa encuentre “su propia solución”.



Grecia ve con buenos ojos la instauración de un mecanismo de control de este tercer memorándum impuesto por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y apoya, como Schaüble, una solución “dentro del sistema monetario europeo”. El ministro alemán había asegurado en una entrevista en la prensa alemana que si el FMI decide no continuar Europa podría encontrar su “propia solución” dentro de la eurozona.



El papel del FMI, que todavía no ha decidido si se incorporará al rescate, es muy controvertido, pues sus opiniones sobre qué objetivos y medidas tiene que tomar Grecia son muy distintas a las que propugnan la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el MEDE. Por ello Atenas había pedido en diversas ocasiones que el FMI se retirara del tercer memorándum.



Mientras, sigue la incertidumbre sobre cuándo Gobierno y acreedores retomarán las negociaciones para completar la segunda evaluación del rescate financiero al país, tras la que Grecia espera recibir 86.000 millones euros. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, afirmaron ayer que ambas partes están “más cerca” de cerrar esta revisión.



De los cerca de 80 puntos a discutir solo quedan sobre la mesa la reforma energética, la negociación colectiva y la correcta evaluación de los desajustes fiscales.



El programa de asistencia a Grecia, que fija como objetivo que el país obtenga un superávit primario del 3,5 % del PIB a partir de 2018, prevé que se concedan medidas de alivio de la deuda a corto plazo -ya acordadas por el Eurogrupo en diciembre-. Las medidas a medio y largo plazo, que solo empezarán a aplicarse al término del rescate, de momento no han sido puestas sobre la mesa por los acreedores.